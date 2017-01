Valentino Rossi: "Viñales es un reto duro"

Valentino Rossi sobre la Yamaha YZR-M1 | Foto: Movistar Yamaha MotoGP

Valentino Rossi ya conoce el sentimiento de recibir en ‘su’ box a pilotos jóvenes que llegan con fuerza, por lo que el italiano, a pesar de estar “sorprendido” con lo rápido que Maverick Viñales ha ido con la Yamaha, asegura no estar preocupado. Por lo pronto, no ha habido el choque de titanes que hubo en 2008, ni se ha instalando el famoso muro que el italiano pidió tras la llegada de Jorge Lorenzo a Yamaha, para evitar compartir la información.

"Ningún rival ha hecho que me retire, pienso que ahora tampoco va a pasar"

En una entrevista concedida al diario italiano La Gazzeta dello Sport, Rossi explica que “ha tenido rivales fortísimos durante su carrera”. No solo han sido fuertes, sino que no han sido pocos puesto que esta será la 22ª temporada que el de Urbino dispute en el mundial, un número que parece imposible para cualquier otro que no sea el '46'. “Ninguno ha hecho que me retire, por lo que pienso que ahora tampoco va a pasar”, afirma.

"Esperaba que Viñales fuese peor que Lorenzo, pero ha ido fortísimo"

No obstante, valora lo que hasta ahora ha conseguido el de Rosas: “Viñales es un reto duro. Esperaba que fuese peor que Lorenzo, pero ha ido rápidamente fortísimo y ahora espero que sea mejor”, comenta Il Dottore comparando el rendimiento de su nuevo compañero con el que fuese su vecino en el box durante las últimas temporadas. El '25' sorprendió durante el test celebrado en Valencia tras el último Gran Premio de 2016, siendo el piloto más rápido y el único en rodar en 1:29 sobre el trazado valenciano.

Con respecto a la marcha del balear a Ducati, una marca que Rossi conoce perfectamente, el nueve veces campeón del mundo asegura tener ganas de “ver cómo le va”. “Veremos si será, y cuánto, competitivo”, reflexiona. La Desmosedici fue una de las grandes decepciones en la carrera de Valentino Rossi, quien no fue capaz de entenderla ni de ir rápido sobre ella, un reto al que ahora se enfrenta el ‘99’.