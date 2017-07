Marc Márquez y su equipo | Foto: Box Repsol

Las cosas en el box del vigente campeón del mundo no van como deberían, y es que Honda atraviesa otra temporada llena de problemas y que, de nuevo, ponen el mundial cuesta arriba. Muchos dicen que la marca japonesa no tendrá tantos problemas si ha sido capaz de ganar el mundial el año pasado, pero la verdad es que, desde Mugello 2016, la falta de aceleración ha sido prácticamente evidente. Santi Hernández, jefe de mecánicos de Marc Márquez, admite que a la Honda le falta aceleración, pero que no es por el motor y no tenga la suficiente potencia.

En una entrevista realizada por Movistar MotoGP, Hernández explica que "la prioridad para Honda es ganar grip y tener un mejor paso por curva, aprovechar la velocidad y evitar problemas en la parte trasera de la moto saliendo de las curvas". Lo último es algo que vemos cada vez que Márquez se sube a la moto, y respecto al grip, no es sólo cosa de Honda. Los neumáticos han pasado a tener un papel demasiado importante en este mundial y darán mucho que decir, aparte de más de un dolor de cabeza. "Esos problemas nos perjudican a nivel de electrónica. Corta mucho los movimientos y hay que bajar la potencia. Ahí es donde tenemos que mejorar, pero no es fácil".

Santi Hernández: "Hay que seguir trabajando. No hay que tirar la toalla a las primeras de cambio"

Entre los cambios que ha introducido HRC para este 2017 se encuentra el del sentido de giro del cigüeñal y el paso al motor Big Bang, cambios que Santi define como "muy radicales". Debido a estos cambios, la puesta a punto de la moto es muy diferente a años anteriores y lo aprendido no sirve, aunque sí da experiencia. "En cada carrera lo vamos entendiendo más y estamos más cerca de lo que queremos conseguir", dice Santi.

Sin embargo, Marc Márquez sigue dentro de la lucha por la placa plateada del trofeo de los campeones, ya que está a solo 11 puntos del nuevo líder, Andrea Dovizioso. El año pasado también vimos a un Márquez que sufría con la Honda, pero aun así logró conquistar su tercer título de la categoría reina. Santi recalca que tienen que seguir peleando con lo que tienen. El piloto de Cervera dijo en Assen que no cree que haya novedades hasta la temporada que viene, pero se muestra optimista.

Marc Márquez: "Esto es lo que tenemos, y hay que intentar gestionarlo de la mejor manera posible"

El jefe de mecánicos culminó la entrevista haciendo referencia a la razón por la que HRC no había llevado esos esperados cambios al box de Márquez y decía que "para hacer cambios, debes entender cuáles tienes que hacer. Es muy fácil quejarse porque no traen nada, pero a base de que te traigan muchas cosas no vas a solucionar tus problemas". Primero, hay que saber qué pasa con la moto para saber dónde tocar y dónde no, y a partir de ahí, es cuando puedes evolucionar una cosa, sea la que sea. Para ello, a HRC le quedan muchos tests por delante para averiguarlo, esperemos, lo antes posible para que su piloto vuelva a "divertirse" sobre la moto como lo hacía en 2014. Sobre esos test, Hernández apunta: "Honda está trabajando muy duro con vistas al test de Brno. A veces cuesta un poco aceptar que algunas cosas lleguen tarde, pero lo importante es que todos tenemos la misma mentalidad de sacar esto adelante".