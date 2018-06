¿Se acerca el final de Tom Brady en la NFL?

Una leyenda en juego y uno de los máximos ganadores de la NFL ha sido Tom Brady, elemento que lo ha demostrado a lo largo de su carrera, ya que llegó al Draft en las últimas selecciones sin hacer mucho ruido, pero se convirtió en el jugador predilecto para la ofensiva de los New England Patriots.

Después de muchos cuestionamientos, el quarterback se presentó a los entrenamientos obligatorios del equipo tras no hacerlo en las prácticas voluntarias. Cabe señalar que una vez que finalizó el Super Bowl, Brady dejó en suspenso su continuidad al mando del equipo, aunque en días posteriores aseveró que seguiría jugando en la NFL.

En una entrevista reciente con Oprah Winfrey, confirmó que jugará hasta que él siga divirtiéndose, aunque también comentó que le gustaría realizar otras facetas: “Pienso en el retiro más ahora que antes. Lo que veo es que, definitivamente, llegará el final de mi carrera, más pronto que tarde; seguiré jugando el tiempo que me encante jugar, mientras me encante entrenar, prepararme y tenga la voluntad de comprometerme, aunque también pienso que tengo hijos a los que amo y no quiero ser un papá que no los lleva a sus partidos. Mis hijos me han dado una gran perspectiva sobre la vida”.

El pasador de New England afirmó que no cambiará su forma de jugar en los próximos años: “He jugado mucho tiempo y no se trata de decir… Hey amigo, voy a convertirme en algo diferente. No. Soy lo que soy, conozco mis fortalezas, he mejorado en algunas de mis debilidades y aún creo que quiero salir al campo, competir y jugar con varios jóvenes de 22 años. Es muy divertido”.

Con respecto al tema de si tenía algún problema con el head coach Bill Belichick, Brady lo negó rotundamente, aunque aceptó tener puntos de vista diferentes en algunos puntos: “Lo adoro. Me encanta porque es un coach increíble, un mentor para mí y me ha motivado de diferentes formas. Como todo, no estamos de acuerdo en todo, pero así son las relaciones”.

Los Patriots estarán debutando el 9 de septiembre cuando enfrenten a los Houston Texans.