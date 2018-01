Posibles bajas para las finales de conferencia de la NFL

Google Plus

Pocas veces en la vida la frase dicha por aquel filosofo y emperador romano, Marco Aurelio, es puesta tan en practica como en la NFL. "Cuando el dolor es insoportable, nos destruye; cuando no nos destruye, es que es soportable". Literalmente cada domingo vemos a jugadores con molestias que a la mayoría de la gente nos tendría en cama, sin querer levantarnos y que ellos siguen jugando a un nivel espectacular. Lamentablemente, a veces el dolor es tal, que en uno de los juegos más importantes del año nos privara de ver a algunos jugadores. Y aquí te dejo un recuento de las posibles bajas para los juegos de final de conferencia de la NFL.

Jaguars:

Leonard Fournette: Sin duda el corazón y estrella de la ofensiva de Jaguars esta temporada. Tristemente esta en duda para el juego de final de conferencia, debido a una lesión en el tobillo, que se efectuó después de una tackleada por el CB Artie Burns en uno de sus acarreos y que incluso tuvo en un par de judas fuera al corredor.

Patriots:

Tom Brady: El 5 veces ganador del Super Bowl y estrella de los Patriots es duda para este juego, debido a una lesión en su mano con la que lanza y la cual se lastimo, tras un choque con el caso de uno de sus compañeros. Aunque, muchos dicen que solo es una mentira, no lo han quitado del reporte de lesionados y sigue en duda para el juego.

Alan Branch: El mejor hombre de la linea defensiva de Patriots, no ha visto acción desde una lesión que tuvo contra Miami y en la cual no se necesito cirugía pero que lamentablemente no ha podido estar en ningún juego desde entonces.

Vikings:

Adam Thielen: El receptor favorito de Case Austin Keenum, esta en duda para el juego de final de conferencia en contra de Philadelphia debido a una lesión en la espalda baja y que esta semana lo tuvo descansando un poco en los entrenamientos.

Andrew Sendejo: El profundo de Vikings esta en protocolo de conmoción. Debido a un golpe en la cabeza que tuvo en el juego contra los New Orleans Saints y que debe superar el protocolo de conmoción para ver acción en el terreno de juego, sin duda seria una baja muy importante para la defensiva #1 de la NFL.

Eagles:

Sidney Jones: El corner novato y ex de la universidad de Washington, es duda para el juego contra los Vikings debido a una lesión en el tendón de la corva y quién sin duda, es una pieza que les ayudaría mucho contra dos grandes receptores como lo son: Adam Thielen (en caso de jugar) y Stefon Diggs que ahora es el hombre mas querido por Minnesota.

A estas lesiones cabe recordar las ya mencionadas por Carson Wentz que quedo fuera toda la temporada pero ha sido un líder moral dentro del vestuario.