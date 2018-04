Michael Santos, el gol del Sporting

Google Plus

Michael Santos es uno de los mejores ‘killers’ de Segunda División, y acumula el bagaje goleador del próximo rival del Reus: el Sporting de Gijón. No obstante, la zaga roig-i-negre respira aliviada siendo conscientes de que Michael Santos no podrá participar en dicho duelo. El delantero de Montevideo se retiró lesionado tras el duelo ante la UD Almería, y por lo tanto se perderá el encuentro.

Michael Santos es un delantero que destaca por su rapidez, su calidad y su movilidad dentro del área. Podríamos clasificarle como aquellos delanteros inteligentes dentro del área, que no se caracterizan por una gran envergadura, pero sí unos ágiles movimientos delante de la portería rival.

Santos empezó su carrera profesional en su país de origen, Uruguay, donde disputó un total de 105 partidos con el Atlético River Plate Montevideo. En seis temporadas (2011-2016), Santos anotó 51 goles y repartió 22 asistencias. Resultados que no pasaron desapercibidos para grandes clubes europeos, entre los cuales se encontraba el Málaga CF, club en el que recaló en verano de 2016.

Su rendimiento con el Málaga no fue el esperado; apenas 4 goles y una asistencia en 16 partidos. Además, no contaba con la confianza de su técnico, Míchel González, que decidió darle salida en el mercado estival. Paco Herrera, el ya ex técnico del Real Sporting, se interesó por él y consiguió su fichaje.

Hasta la fecha, 16 goles y dos asistencias con el club gijonés. De hecho, Santos es el quinto máximo goleador de Segunda División, y el tercer futbolista que más disparos a portería ha realizado (73).

Además, Santos tiene en el cuadro asturiano un socio de lujo, su excompañero en el Málaga, Jony. Juntos, forman una dupla peligrosa que se asocia a la perfección, aunque con la baja de Santos será Jony quien tome la iniciativa en el ataque gijonés para intentar vencer al Reus.

Rubén Baraja también cuenta con otras alternativas para sustituir al delantero uruguayo. Entre los más bien situados, Nano, que ya ocupó el lugar de Santos cuando este fue sustituido en Almería, y Carlos Castro.