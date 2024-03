Tras ganar a la rumana Halep 1-6, 6-4 y 6-3, Badosa pasó a la segunda ronda del WTA 1000 de Miami. Halep volvía a las pistas tras la reducción de sanción que cumplía por dopaje, pasando de cumplir 4 años a tan solo 9 meses. Su última participación fue en el Open de Estados Unidos en 2022.

Calvario de lesiones

Comenzaba la temporada pareciendo que había dejado las lesiones atrás en el 2023, en el que estas tuvieron un papel importante. Tras el Open de Australia, en el que cayó eliminada en tercera ronda, disputó el WTA 250 de Hua Hin, en el que tuvo que retirarse en octavos por unas molestias en la espalda. Aparentemente recuperada tras Doha donde fue eliminada en su segundo partido, llegaba a Dubái y entre lágrimas mientras era atendida por los médicos, se despedía del torneo en su primer partido debido de nuevo a problemas físicos que le obligaron la temporada anterior a poner fin en verano a esta por una lesión producida por estrés en la vértebra L4.

Lágrimas de Badosa en Dubái/ Fuente: WTA

Días complicados

El pasado martes, el exjugador Konstantin Koltsov, de la NHL, falleció tras precipitarse por el balcón de un hotel en Miami. La vigente campeona del Open de Australia publicó una historia en Instagram en la que decía lo siguiente: "La muerte de Konstantin es una tragedia impensable y tengo mi corazón roto aunque ya no estábamos juntos como pareja. Pido que se respete mi privacidad y la de su familia durante estos tiempos tan difíciles". La tenista bielorrusa ha decidido jugar pese a la noticia y su primer partido será contra la española, Paula Badosa.

Sabalenka entrenando el pasado martes./ Fuente: @MEGAN BRIGGS

Declaraciones de Badosa

Paula fue preguntada en rueda de prensa por la situación que estaba pasando Sabalenka. "No sé qué decir. Es una de mis mejores amigas y sé por lo que está pasando, y no es fácil. No sé qué decir. Es una mujer fuerte y creo que sacará fuerzas de cualquier parte" estas fueron sus palabras ante las preguntas sobre su amiga y rival el próximo viernes.