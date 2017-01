Roma - Cagliari in diretta, LIVE Serie A 2016/17 (20:45)

Aggiorna il contenuto

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Roma-Cagliari, match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2016/17 e il cui calcio d'inizio sarà fischiato intorno alle ore 20:45 dall'arbitro Marco Guida.

QUI ROMA

Nainggolan, Fazio e Dzeko festeggiano la seconda rete sulla Sampdoria. | ibtimes.com

L'ultima vittoria in campionato sull'Udinese, da grande squadra, e il seguente passaggio del turno in Coppa Italia dominando la Sampdoria hanno dato alla Lupa una dimensione diversa che forse, negli ultimi anni, non le era appartenuta: quella da grande squadra, che vince anche senza convincere.

Il tecnico capitolino Spalletti in conferenza stampa ha voluto evidenziare i cambiamenti che la sua squadra ha attuato dalla gara d'andata in poi, quando la parola "Scudetto" era quasi un tabù dalle parti di Roma. Invece adesso è più una possibilità, dopo il concretizzarsi di questa rinascita...

I rientri annunciati per questa gara sono quelli di Rudiger, De Rossi e Perotti, che realisticamente verranno tutti e tre schierati. Ancora out Florenzi, che fra un mese però dovrebbe essere a disposizione, mentre Salah è impegnato con la Coppa d'Africa. Anche Juan Jesus non ci sarà causa squalifica.

Il 3-4-2-1 di Spalletti. | VAVEL.com via footballuser.com

Spalletti non dovrebbe comunque smuoversi dal 3-4-2-1. In porta confermatissimo Szczesny. Rudiger, Fazio e Manolas in difesa. Bruno Peres ed Emerson Palmieri larghi, in mezzo De Rossi e Strootman. Anche se appena rientrato, Perotti dovrebbe far riposare El Shaarawy al fianco di Nainggolan e dietro a Dzeko. Aspettando Defrel...

QUI CAGLIARI

Il Cagliari festeggia Marco Borriello, autore di una doppietta nel match contro il Genoa. | eurosport.com

Il trionfo sul Genoa, inatteso, perlomeno nelle proporzioni di un 4-1, ha riportato il sorriso sulla bocca dei sardi che hanno ottenuto così la prima vittoria dell'anno nuovo dopo il KO in casa del Milan. La trasferta proibitiva odierna rimane difficilissima, ma a quanto pare assisteremo a dei cambiamenti...

Rastelli è stato chiaro in conferenza stampa: "Servirà la gara perfetta". I delicati equilibri di una squadra che ha appena ripreso il volo possono essere facilmente intaccati da un'organizzazione già ben collaudata come quella giallorossa. Perciò bisognerà mantenere la massima attenzione e sperare, magari, in un po' di fortuna.

Mancherà oggi Capuano, assente per squalifica, negli ospiti. Ma anche Ionita e Melchiorri (che ha ricevuto una splendida dedica settimana scorsa dopo la vittoria) sono lungodegenti, Di Gennaro indisponibile e Gabriel ancora non pronto. E come se non bastasse, è arrivata una lesione per Padoin a complicare il tutto.

La risposta di Rastelli: 4-1-4-1. | VAVEL.com via footballuser.com

Cambio di modulo pressochè obbligato per Rastelli, che passa al 4-1-4-1. In porta Rafael è ancora preferito al neo-arrivato Gabriel. Pisacane e Murru terzini, in mezzo coppia Ceppitelli-Bruno Alves. Tachtsidis diga difensiva; davanti a lui centralmente Dessena e Barella, larghi Isla e Farias. Borriello in avanti.

L'ANDATA

Borriello esulta dopo aver siglato l'1-2 ai danni della Roma durante la gara d'andata. Sau poi farà 2-2. | VAVEL.com

Dopo 50 minuti, in terra sarda, la Roma vinceva per 0-2: reti di Perotti (rigore) e Strootman. Poi però la grande reazione: Borriello e Sau firmano il 2-2 finale. Se i giallorossi hanno imparato a soffrire nella gestione delle partite, è anche perchè hanno perso tanti punti ingenuamente...

