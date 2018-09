Pedro Troglio: "Si la ADFP nos da la contra, igual jugaremos el Clásico con lo que tenemos"

Solamente quiere ir a pelear. Durante el día de hoy, el director técnico de Universitario de Deportes, Pedro Troglio, habló en conferencia de prensa tras los entrenamientos del conjunto 'crema' de cara a su debut en el Torneo Apertura visitando a Unión Comercio. No obstante, como la situación lo demandaba, el estratega desvió su presente para tocar uno de los temas más delicados: la posible postergación de la fecha del Clásico ante Alianza Lima y las bajas debido a convocatorias internacionales.

El argentino no ignoró las preguntas realizadas por los periodistas y fue directo al grano: "Mi opinión es que no es normal jugar 3 fechas de un campeonato de 15, en fecha FIFA. Si a mí el club me exigiera que estemos en la mitad de la tabla, no hay problema jugamos los 3 partidos con lo que tenemos, pero este equipo tiene que campeonar y no es normal. No he visto una situación así pero si la ADFP nos da la contra, hay que hacerlo, jugaremos" afirmó.

"Siempre es mejor tener a todos los jugadores a disposición, pero eso no significa que vas a ganar el partido"

Resaltando sus palabras, Troglio agregó que siempre es riesgoso que se cedan jugadores a una selección nacional:

"No le negaría nunca los jugadores a una selección pero tenemos que acomodarnos para que salguemos todos lo menos lastimados posible. ¿De qué manera? Dejemos a los jugadores para el clásico, jugamos la siguiente sin ellos y postergamos la tercera", añadió.

Finalmente, el DT del equipo 'merengue' acotó que viajará a Nueva Cajamarca con Alberto Rodríguez, el venezolano Arquímedes Figuera y el lateral Juan Manuel Vargas: "Todos ellos están ya a disposición y van a jugar el domingo, los tres van a ir de titulares", sentenció.