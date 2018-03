Paolo Guerrero: "No escuché al árbitro a la hora del tiro libre"

Google Plus

La Selección Peruana y los 32 millones de peruanos viven los días más esperanzadores de su historia, luego del empate de 1-1 sacado ante Colombia que los colocó en el repechaje al Mundial de Rusia 2018. Duelos que la 'bicolor' disputará en noviembre ante su similar de Nueva Zelanda. Ante este estado anímico, el héroe de la noche de ayer, Paolo Guerrero, se tomó un tiempo para hablar de su hazaña histórica de gol ante el seleccionado 'cafetero'.

Como bien recordamos, el delantero peruano anotó un gol de tiro libre, el cual, el árbitro Sandro Ricci había cobrado como uno de manera indirecta. Por lo que estaba prohibido enviar el balón al arco desde lo detenido. Haciendo caso omiso, el 'depredador' la ejecutó, haciendo que el portero David Ospina la mandara dentro de los 3 palos con su mano.

Mostrando un evidente estado de inocencia, el hombre del Flamengo se explayó: "No escuché al árbitro a la hora del tiro libre. No escuché nada. Yo le voy a pegar al arco, le dije a Cueva. Tenía pensado eso porque ya le vengo pegando a los tiros libres en mi club. Solo estaba enfocado en eso. Quizá por eso no escuché", afirmó ante los medios.

Aún así, Guerrero dejó en claro también que hasta sus propios compañeros le habían advertido que el tiro libre era indirecto. Por lo que corría un gran riesgo si es que el portero Ospina no la intentaba desviar con la mano.

"Cueva me dijo que era indirecto, pero no escuché. Pero gracias a Dios que la tocó Ospina", añadió el jugador peruano entre risas.

Finalmente, el '9' de la 'blanquirroja' pidió a los hinchas calmar las aguas y no iniciar con celebraciones antes de tiempo. Pues, a pesar de alcanzar el histórico repechaje, Perú aún no ha sellado el pasaje a Rusia 2018.

"Tenemos que esperar para celebrar. Ahora nos queda dos partidos decisivos, para lo que debemos prepararnos bien. Yo soy muy optimista y creo que vamos a estar en el Mundial", sentenció.