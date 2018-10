Nacional - Cerro: una victoria para recuperarse del clásico

Luego de la dura derrota en el clásico ante Peñarol y sin márgen de error, Nacional se enfrenta a Cerro con la obligación de ganar para subirse a la punta o al menos acercarse a los punteros Danubio y River que juegan ante Rentistas y El Tanque, respectivamente. Para este importante encuentro el técnico tricolor, Rodolfo Arruaberrena tendrá que improvisar una defensa de emergencia por las bajas de Andrés Scotti (esguince de tobillo) y Pablo Álvarez (fractura de tabique nasal), frecuentes titulares que darán entrada al paraguayo Ismael Benegas y al ex Fénix, Rafael García.

De hecho el único defensa que mantendrá su sitio con respecto al clásico será Guillermo De Los Santos, que enfrentará por primera vez a su ex equipo jugando en el lateral derecho, cediendo su posición de zaguero central a García y a Benegas, por el carril zurdo volverá Juan Manuel Díaz a la titularidad en lugar del juvenil Maxi Moreira. El resto del equipo se mantendrá sin cambios lo que dejará a Álvaro Recoba y a Alexander Medina como alternativas en ofensiva.

Por su parte Cerro de irregular torneo, quiere ganar tras no poder lograrlo ante Miramar Misiones ni Juventud, el equipo que dirige Pablo Alonso tendrá como gran ausente al goleador del campeonato, Héctor Romario Acuña, sancionado tras ser expulsado ante Juventud, su lugar lo ocupará el juvenil Mauricio Alonso. Esa no será la única variante de los de la Villa, ya que Alejandro Lago dejará su puesto a Maxi Pereira en el centro de la zaga, y en la medular Javier Méndez y Claudio Dadomo sustituirán a Gustavo Varela y a Juan Ramón Curbelo. El único atacante titular disponible, Hugo Silveira, se recupera de un estado febril y será duda hasta el final pero haría el esfuerzo de jugar ante la baja de Acuña.

De todas maneras la baja de Varela no está confirmada, el ex Nacional tiene tiene una tendinitis que lo mantendrá en duda hasta último momento. Si no llega su lugar será de Dadomo, otro ex Nacional, que sería carrilero por izquierda jugando más adelantado al abandonar su habitual puesto de lateral izquierdo, Alonso áun está buscando su equipo ideal en un equipo al que solo lleva dirigiendo un partido tras el alejamiento de Danilo Baltierra, después de la práctica del miércoles, el entrenador recalcó que "vamos hacer alguna pruebas" por lo que el once inicial del albiceleste será toda una incógnita.

Los antecedentes marcan que Cerro no gana en el Parque Central, como mucho llegó a arrancar empates como en marzo de este mismo año cuando empataron (2-2) tras ir ganando (0-2), en marzo del 2012 Nacional venció (3-0) con anotaciones de Matías Cabrera, Matías Vecino y Alexander Medina. En setiembre de ese mismo año encontramos el último triunfo cerrense, fue (1-0) en el Estadio Luis Tróccoli con gol de Pablo Caballero, actual jugador del Reggina de talia que es junto a Medina el que más veces ha gritado goles en este particular enfrentamiento.

Posibles formaciones: