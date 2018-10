Cantera inagotable: Nacional con siete canteranos venció a Racing sin jugar bien

Nacional venció a Racing en su debut. Necesitaba hacerlo porque los puntos eran imperiosos en su lucha por ganar el título. Pasa al frente en la Tabla Anual y esperará a lo que hagan en el día domingo River Plate y el martes Danubio. Pero de momento, al menos, duerme líder. El equipo no jugó bien durante los 90 minutos, aunque tuvo pasajes de ese buen juego que tanto busca Gerardo Pelusso. En la primera parte Racing tuvo la posesión pero no logró concretar, llegaba a la portería de Gustavo Munúa (otra vez muy seguro) y casi siempre se iban fuera o eran remates débiles de los delanteros albiverdes.

Arranque letal

Es que a los nueve minutos, un centro del sector izquierdo, bajado por Renato César, Mascia que llega pero no puede, la pelota deriva en Gastón Pereiro, y este, por encima de Jorge Contreras, la manda al fondo. Nacional pasaba a ganar y parecía trámite sencillo. Pero verdaderamente, ésto no iba a suceder, Racing se iba a venir arriba con todos sus medios posibles, manejó el balón con criterio pero no pudo concretar eso en gol. Nacional se abroqueló y salía de contraataque rápidamente, con sus hombres más hábiles como Henry Giménez y el propio Pereiro.

Cruzado, más técnica y buena contención

Al mediotiempo se retiró del terreno de juego Renato César para dar ingreso al buen mediocentro peruano, Nacional con este ingreso mejoró en contención, y si bien no pasó demasiado a la zona ofensiva, Pereiro ahora tenía más compañía y no estaba tan solo en la tenencia del balón. Ahora sí Racing llegaba cada vez menos, y cuando llegaba, Munúa respondía con prestancia.

Mascia, gol y partido liquidado

Córner que llega del sector derecho del ataque tricolor, Curbelo que intenta cabecear, rosa en la espalda y la pelota le queda al pie de Mascia, que no hace más que clavarla al ángulo superior de la portería racinguista. Tras este tanto, se acabó el partido. No hubo más, los ultimos veinte minutos fueron intrascendentes. Nacional, con un equipo B ganó, y se pone líder de la tabla anual.