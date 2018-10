Miramar Misiones consigue un triunfo muy importante como visitante frente a Rentistas

Un encuentro muy irregular el que disputaron Rentistas y Miramar Misiones en una cancha en un pésimo estado, que dificultaba el juego y hacía peligrosas algunas acciones. De arranque fue de mucho vértigo, toque corto en el local, que tuvo la posibilidad de abrir el marcador con un disparo de Andrés Silva pero desvió muy bien el "Gallego" Berbia. A los pocos minutos pudo ser para Maidana tras un centro largo, el delantero cabeceo de muy buena manera, arriba, fuerte, pero la pelota dio contra el palo. Hasta ahí el partido había sido bueno con dos incidencias muy claras en los primeros 20 minutos del primer tiempo.



Después de eso el partido fue feo y con muy poco fútbol. Rentistas quería, pero sin muchas ideas claras, mientras que Miramar esperaba. El desastroso estado del campo, condicionado completamente por las repetitivas lluvias, hacía más lento el juego, presionaba a los propios protagonistas, quienes no sabían cómo evitar los charcos o los pasos de barro y terminaban cometiendo gruesos errores.



Cuando ninguno demostraba nada en cuanto a lo futbolístico vino una jugada polémica que derivó en el primer gol. Corrida de Miraballes sobre el borde izquierdo del área y Stefano Perdomo, el golero de los "bichos colorados", derribo al delantero "cebrita" cometiendo una enorme falta. La interrogante es si fue adentro del área. Poco le importó al "Rifle" Pandiani, quien con un disparo sutil y preciso puso la pelota abajo, cuando el arquero se volcaba hacia su derecha. Los minutos que faltaban para que culminara la primera etapa mostraron a Rentistas yendo al ataque, pero con argumentos basados en la fuerza y no en el juego.



El complemento inició con dos cambios. Salio del campo Broli en Miramar Misiones, que estaba amonestado y el estado del campo lo hacía jugar al límite, y entro Jonathan Ríos en su lugar. En el equipo de Adolfo Barán entró David Terans por Moreira,para darle esa dosis de precisión que necesitaban los locales. Pero esto no fue suficiente ya que al minuto 49' los "monos" le hicieron el segundo a través de Miraballes. Gran pase del "Rifle" al delantero, quien con la complicidad de su marcador, se escapó por la banda derecha y definió fuerte contra el palo de Perdomo. Baldazo de agua fría para los locales que apostaban al todo o nada, y tenían que ir a buscar sí o sí acortar las distancias.

El descuento no tardó en llegar y fue con un cabezazo de Octavio Rivero, tras un gran centro de Andrés Silva. Igualmente Rentistas no estaba del todo fino y sin Guillermo Maidana, mal sustituido por Barán, no tenía una referencia en el área para ejecutar.

Los dirigidos por el "Gaucho" De Los Santos jugaron tranquilos, se pararon bien y esperaron a su rival. Berbia tuvo una buena tarde y eso posibilitó que su equipo marcara el tercero. Este llegó con un centro y una gran definición de Ignacio Cristophersen. Centro largo cruzado, el volante la baja de pecho en el área y ejecuta fuerte al palo mas lejano.



Los minutos finales tuvieron a Rentistas con la pelota, pero sin argumentos sólidos para encontrar el descuento. Es cierto que el mal estado del campo lo imposibilitó, pero eso corría para ambos. Las buenas respuestas del "Gallego" en Miramar Misiones coronaron seis enormes puntos para la fatídica lucha por el descenso.



Miramar se apunta en el pelotón de los de abajo y les mete presión. Rentistas, con bastante aire, no puede desprenderse y sigue con su objetivo de ir a una copa internacional.