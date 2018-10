Fénix vuela solo en la punta

Gran y merecida victoria de Fénix en el Parque Viera en el duelo de punteros del Torneo Clausura, los de Capurro se basaron en la estrategia para llevarse los 3 puntos que les deja de manera solitaria en lo más alto del torneo después de 5 fechas. Juan Tejera, técnico del equipo de Capurro supo leer muy bien el juego, sabiendo que Wanderers juega y toca muy bien la pelota, el ex orientador de Racing le dio preferencia a la defensa donde Maxi Perg estuvo impecable, para luego matar al bohemio de contragolpe aprovechando el gran sacrificio por las bandas tanto de Maxi Pérez como de Aníbal Hernández, sumándose al ataque en muchas ocasiones Rodrigo Rojo por el carril zurdo. Wanderers no hizo un mal partido pero no generó tanto fútbol como en otros partidos y aunque Sergio Blanco y Rodrigo Pastorini lo intentaron, el conjunto de Alfredo Arias no tuvo muchas ocasiones ante la valla de un siempre seguro, Luis Mejía.

Rojo el 21, apuesta segura

Con un comienzo de partido dubitativo por ambas partes, donde la vorágine dominaba elmatch, cuando se cumplía el primer cuarto de hora Guzmán Pereira derribaba al canadiense Cavallini al borde del área en una tiro libre ideal para un zurdo. Ahí es donde el público visitante apostó todas sus fichas al número 21, Rodrigo Rojo, y el ex lateral de Rampla mandó la pelota al fondo de las redes de Fede Cristóforo para inaugurar el marcador, ¡Rojo el 21! , gritaron los de Capurro, como si se tratara de una apuesta segura en una ruleta de casino.

A partir de ahí el guión era el perfecto para Fénix porque Wanderers empezó a inquietarse y no podía dominar la medular aunque sus puntas siempre daban la sensación de poder crear peligro inminente, Fénix estaba en el rol perfecto, replegado atrás con una defensa firme que fue durante todo el encuentro una muralla infranqueable, los de Tejera buscaban contras peligrosas mediante Pérez y Hernández, muy activos por las bandas que sumado a la movilidad del juvenil Franco Acosta arriba acompañado de un Cavallini que fija a la defensa, podía ser un cóctel explosivo para el equipo local.

Maxi Pérez falló un mano a mano el borde del descanso, luego del mismo, Arias movió el equipo con la vuelta del cangrejo Cabrera después de una larga lesión, después con los ingresos de Nicolás Albarracín y Diego Riolfo buscó crear fútbol y sobre todo conectar más con los atacantes. Por su parte Tejera quitó a sus puntas para cambiar el dibujo táctico y pasar de un 4-4-2 a un 4-4-1-1 con Martín Ligüera de enlace y Maxi Callorda en punta, claramente en busca de la retención del esférico para cuidar la mínima diferencia. La chance más clara del todo el complemento había sido otra vez de Pérez que no estuvo fino en otro mano a mano y la pelota salió rozando el palo derecho de Cristóforo, el 8 igualmente tuvo un muy buen partido y salió sustituido por Gonzalo Vega.

Callorda sentenció y Fénix vuela solo en la punta

A falta de 10 minutos para el pitazo final, Fénix mató el partido en una gran contra generada entre Ligüera y Hernández donde el 10 albivioleta le marcó el pase al ex Racing que desde el perfil derecho mandó un gran centro al área chica donde Callorda de palomita mandaba la pelota a las redes, en lo que significaba la sentencia del partido con el primer gol del ex Defensor Sporting con la camiseta de Fénix. En los minutos finales Wanderers intentó el gol de la honra pero no lo logró, lo más cercano fue un disparo de media distancia de Cabrera.

Así acabó el partido donde Fénix se queda como único líder del Torneo Clausura con 13 unidades, 3 más que su máximo perseguidor que es el propio Montevideo Wanderers, y peleando en la tabla anual por clasificar a un torneo continental, Wanderers a pesar de la derrota también está en un presente feliz en las tablas lo que demuestra que estos dos equipos de barrio van a generar mucha pelea en lo que resta de este atractivo campeonato uruguayo.

Estadísticas del partido: