Peñarol vence a Wanderers y se prende arriba

espués de su primera derrota en el Torneo Clausura a manos de Rentistas, Peñarol se recuperó y volvió a sonreir al ganarle al Montevideo Wanderers por 2-1 dando vuelta el gol inicial de Santos para el bohemio. La mejoría en el juego fue notable en el equipo de Fossati que sin embargo tuvo que esperar hasta el minuto 80 para ponerse adelante en el marcador con el tanto de Jonathan Rodríguez que liquidó a un Wanderers que jugó casi toda la segunda parte con 10 por la expulsión de Bueno y sobre el final fue perjudicado por el árbitro, Roberto Silvera, que no cobró un penal de Hurtado sobre Gastón Rodríguez cuando éste se iba mano a mano ante Castillo.

Wanderers sorprende con un gol tempranero

Peñarol salió desde el vestuario en busca del triunfo y ya al minuto de juego el japo Rodríguez pudo abrir el marcador con un remate de zurda que tapó bien el meta Federico Cristóforo, Wanderers respondió de la mejor manera, abriendo el marcador al minuto 8 en un error de Luis Aguiar en un despeje que le queda servido a Sergio Blanco que le entregó la pelota a Matías Santos que sacó desde la galera un potente remate de afuera del área para vencer la resistencia de Juan Castillo y hacer el primer tanto del encuentro.

A partir de ahí Peñarol adelantó sus líneas a medida que el visitante se replegaba conforme con el tanteador, Cristóforo se iba transformando en figura al taparle claras chances de gol otra vez al japo Rodríguez, como también al peruano Hurtado y un mano a mano al argentino Toledo, de buen partido. El empate parecía cercano pero finalmente en los primeros 45 minutos los de Fossati no convirtieron ante un Wanderers que tuvo una clara ocasión de aumentar la diferencia mediante un golpe de cabeza de Kevin Ramírez que saca en el área chica Joe Emerson Bizera.

Penal para Peñarol y expulsión de Bueno que marcó el partido

Al igual que en el comienzo del partido, Peñarol arrancó con todo el complemento y al minuto Cristóforo evitó el gol de Aguiar, el arquero, hermano de Sebastián que juega en el Sevilla, fue la figura de la contienda. Wanderers respondió inmediatamente con un disparo al ras del suelo de Rodrigo Pastorini que pasó pegado al palo izquierdo de Castillo. Al séptimo minuto de la segunda parte llegaría la jugada que marcó el desenlace del encuentro, pelotazo a espalda de los zagueros bohemios y Cristóforo en su único error no sale bien a tapar una pelota que se llevó Javier Toledo que sin la presencia del meta en su arco tiró a gol pero Gastón Bueno que estaba parado en el arco despejó con su brazo derecho en un claro penal (el 4º cobrado a Peñarol en 6 partidos) y merecida expulsión para el zaguero, ex Danubio. Aguiar cambió penal por gol y ahora Peñarol tenía por delante 37 minutos para buscar el gol del triunfo con un hombre más. Y de inmediato pudo lograr el soñado gol pero el cabezazo de Toledo se encontró una vez más con las manos de Cristóforo, luego el partido bajó de ritmo sumergido en una vorágine de unos 20 minutos donde Peñarol no podía acercarse al área visitante ante un Wanderers que nunca ganó en la mitad de la cancha y mucho menos con inferioridad numérica. Los 2 técnicos se equivocaron con las variantes, Fossati quitó al juvenil Nandez de gran partido luego de que viera la tarjeta amarilla por un Mauro Fernández que terminó jugando en la inusual posición de carrilero derecho luego de la salida de Baltasar Silva. Arias quitó al jugador más experiente y su goleador, Sergio Blanco, para ubicar a Emilano Díaz en la zaga ocupando la posición dejada por el expulsado Bueno cuando lo más lógico hubiese sido quitar al juvenil Ramírez en su primer partido como titular.

No obstante el debutante riverense no hizo mal partido, es más, gozó de la chance más clara para Wanderers que terminó siendo una doble oportunidad porque Ramírez sacó un potente disparo lejano de zurda que se estrelló en el palo defendido por Castillo y en el rebote Guzmán Pereira habilita al propio Ramírez por el sector izquierdo que mandó un centro preciso al área que el ingresado Diego Riolfo mandó alto cuando sus hinchas ya tenían el grito de gol en la garganta.

Goles errados son goles en contra

Se cumplió el conocido dicho futbolístico solo 5 minutos después cuando apenas faltaban 10 vueltas de reloj para el final, un grave error defensivo de Pereira que no cubre bien, colocando mal el cuerpo en una pelota en profundidad, es aprovechado por Jonathan Rodríguez que le gana la cartera y define con éxito para marcar el tanto de la victoria cuando llevaba solo 8 minutos en cancha, desatando el grito de gol a una parcialidad que quería volver al triunfo luego de la dolorosa derrota ante Rentistas. Wanderers buscó como pudo el empate, con pocas armas y en un partido donde no pudo desplegar su buen fútbol, el equipo de Arias se vio perjudicado en una jugada clave donde Gastón Rodríguez se iba a un claro mano a mano con Castillo pero fue interceptado por Carlos Hurtado que metió su pierna entre las del atacante bohemiosin llegar a tocar la pelota y desestabilizando la carrera del número 23 que cayó en el área ante un Roberto Silvera que no quiso cobrar la pena máxima, sumado a los colegas de la televisión que también negaron lo que sus propias cámaras emiten, televisación que siempre genera mucha inquietud al no mostrar repeticiones en algunas jugadas dudosas.

Así se terminó este partido que tuvo de todo y deja a Peñarol a tan solo 2 puntos de Fénix colocando al mirasol en el numeroso grupo que lucha por el Torneo Clausura, llegando con una sonrisa para visitar a Arsenal de Sarandí por la Copa Libertadores. Wanderers perdió la oportunidad de ser puntero y sus hinchas se fueron ofuscados del Estadio Centenario porque su equipo no realizó su mejor encuentro, con Roberto Silvera por el penal no cobrado más algunas jugadas señaladas hacia el lado contrario y con las autoridades policiales porque no les dejaron ingresar con banderas y bombos cosa que a la parcialidad rival si le permitieron.