Repartieron puntos en el Prado

River Plate : D. Frascarelli; C. Herrera, C. González, W. Martínez, D. Rodríguez; F. Gorriarán (80' B. Montelongo), H. Pereira, G. Marques (62' C. Maciel), C. Techera; J. Ramírez (69' L. Rodríguez) y S. Taborda. DT: G. Almada

Fénix : L. Mejía (34' R. García); J. Álvez, M. Perg, I. Pallas, R. Rojo; G. Papa (48' E. Piedra), A. Olivera; M. Pérez, M. Ligüera, A. Hernández (73' G. Vega); y M. Callorda. DT: J. Tejera

MARCADOR : 29' Taborda (RP) y 90+1 M. Pérez (F)

ÁRBITRO : M. Vázquez. Asistentes: R. Trinidad y A. Fedorczuk