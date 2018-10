Nacional con un pie y medio afuera

Nacional (URU) : JORGE BAVA, PABLO ALVAREZ, ANDRÉS SCOTTI, JORGE CURBELO, JONATHAN PÍRIZ (JUAN MANUEL DÍAZ, MIN. 76), MAXIMILIANO CALZADA, RAFAEL GARCÍA (NICOLÁS PRIETO, MIN. 71), RENATO CÉSAR (IVÁN ALONSO, MIN. 57), GASTÓN PEREIRO, CARLOS DE PENA, JUAN CRUZ MASCIA. ENTRENADOR: GERARDO PELUSSO.

Atlético Nacional (COL) : FRANCO ARMANI, STEFAN MEDINA, DIEGO PERALTA, OSCAR MURILLO, FARID DÍAZ (DIEGO ARIAS, MIN. 83), DANIEL BOCANEGRA, ALEXANDER MEJÍA, SHERMAN CÁRDENAS (JHON VALOY, MIN. 86), EDWIN CARDONA, JEFFERSON DUQUE (FRANCISCO NÁJERA, MIN. 74), JUAN VALENCIA. DIRECTOR TÉCNICO: JUAN CARLOS OSORIO.

MARCADOR : 0-1, MIN. 63, EDWIN CARDONA (AN)

ÁRBITRO : RAÚL OROSCO, EFRAIN CASTRO Y JUAN MONTAÑO (TERNA DE BOLIVIA). AMONESTADOS: DANIEL BOCANEGRA (MIN. 10, AN), OSCAR MURILLO (MIN. 22, AN), ANDRÉS SCOTTI (MIN. 33, NAC), STEFAN MEDINA (MIN. 42, AN), SHERMAN CÁRDENAS (MIN. 51, AN), JUAN VALENCIA (MIN. 56, AN), CARLOS DE PENA (MIN. 69, NAC), ALEXANDER MEJÍA (MIN. 77, AN).