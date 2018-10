Peñarol, el distinto

El conjunto aurinegro tuvo el dominio del balón en el primer tiempo, aunque fue el equipo local quien tuvo la primera ocasión de gol: el delantero Leonardo Melazzi aplicó su velocidad contra los defensores rivales pero al llegar al área, Juan Castillo logró resolver bien cuando transcurrían 2 minutos. Con mucha gente en el mediocampo como premisa, Peñarol generó peligro en el arco contrario. La apertura del marcador ocurrió a los 11 minutos, cuando Luis Aguiar envió un centro hacia el área penal, donde estaba ubicado Carlos Nuñez, quien logró rozar la pelota, venciendo a Adrian Berbia. Miramar, tras ese gol, no fue atacante como en el inicio del juego y jugó de manera defensiva hasta los minutos finales del primer período. En el complemento, precisamente a los 6 minutos, el autor del único gol en El Centenario, cayó derribado en el área chica y el árbitro Jonathan Fuentes cobró penal. Fabián Estoyfanoff fue el encargado de dicho remate, aunque lo desperdició tras contención del portero cebrita. El DT manya Jorge Fosatti planteó un sistema de juego en el cual no le dejó manipular la pelota a Miramar, y siendo efectivos a la hora de atacar. Y mal no le salió. Los goles que no convertís en el arco rival, los sufrís en el tuyo. Los dirigidos por Daniel Sanchez tuvieron chances para empatar el partido, pero encontraron a la figura del partido del otro lado: el arquero Juan Castillo, quien fue clave para desviar remates de Leonardo Melazzi, Christian Colman y compañía. Con el ingreso del delantero Jonathan Rodriguez, Peñarol complicó más aun a la defensa de Miramar, gracias a su velocidad, y fue éste quien, a los 38 minutos, remató de media distancia y decretó el 2-0 final. Triunfo de Peñarol que le permite escalar hasta la tercera posición del campeonato con 17 unidades, misma colocación que Fénix y River Plate (ambos tienen sus partidos suspendidos de la fecha pasada) dejando atrás la imagen de la Copa Libertadores. Por su parte, el conjunto cebrita, que lleva 8 derrotas consecutivas, se encuentra último en las dos tablas: Torneo Clausura y Descenso. En la próxima fecha, el conjunto mirasol jugará como local ante Sud América, mientras que Miramar Misiones deberá ganarle a Wanderers, para seguir con chances de salvación.