Wanderers gana y sueña con el título

Uno de los partidos de la jornada se vivió en el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera, el público tuvo que madrugar para ver el importante triunfo de Wanderers sobre Sud América en un partido donde el bohemio tuvo que remontar y con un gran segundo tiempo liquidó al buzón que quedó ofuscado con Fernando Falce que le expulsó a 3 futbolistas.

Sud América arrancó mejor, los primeros 20 minutos del equipo que vistió totalmente de naranja invitaban a la esperanza porque se hizo con el medio campo y triangulaba, movía la pelota con muy bien criterio y conectaba con los atacantes ahogando a Wanderers en su zona defensiva,con gran trabajo del cuarteto formado por Gallego, Luna, Royón y Centurión.

Ese mejor arranque se plasmó en el marcador al minuto 22 cuando Nicolás Royón mandó a la red un tiro libre al borde del área, eso si, con la ayuda de la barrera de Wanderers que se abrió para bronca de Cristóforo. Royón está en racha ya que con su 6ª conquista con la camiseta naranja sacaba a Sud América de la zona de descenso. Después del gol el buzón tuvo chances para ampliar gracias a una efectiva presión ofensiva y muy toque de la pelota, pero a medida que pasaban los minutos el bohemio parecía despertar y trataba de arrimarse al arco de un inédito hasta el momento, Javier Irazún.

Pasada la media hora llegó la jugada clave que rompió el partido, el argentino Centurión fue con la pierna delante de forma tan violenta como innecesaria sobre Riolfo en una zona central del césped donde no había peligro y el juez Fernando Falce no dudó y expulsó el ex jugador de Chacarita.A partir de ahí Wanderers se asentó en el terreno de juego e intentó sin éxito la igualdad antes del descanso ante un Sud América que ya llegaba de forma esporádica tratando de mantener el resultado.

El segundo momento clave ocurrió en el intervalo cuando Alfredo Arias decidió dar ingreso a Nicolás Albarracín en lugar de Diego Riolfo, el ex Spezia le dio la razón al técnico en menos de un minuto que fue lo que tardó en igualar el encuentro al mandar a la red una pelota asistida por Gastón Rodríguez. Se le complicaba el trámite a Sud América, Wanderers ya exponía todo su fútbol con fútbol de toque, abriendo el juego a las bandas y era cuestión de tiempo que desnivelara la balanza a su favor. Gastón Rodríguez maldecía al cielo al desaprovechar otra ocasión, Pastorini y Blanco también tuvieron las suyas pero se encontraron con fallos en la definición o la buena actuación del meta Irazún.

Cuando el reloj marcaba el minuto 67, Sergio Blanco al fin desató el grito sagrado para los locales con un certero cabezazo al palo derecho de Irazún, el popular chapita no había tenido muchas ocasiones pero la que tuvo la mandó a la red y está a solo 16 conquistas de ser el máximo goleador de la historia del Montevideo Wanderers. El equipo del Prado ya estaba en su salsa y si le faltaba algo para atar el resultado ocurrió 8 minutos después cuando Maxi Pereiro se fue expulsado por una dura entrada al borde del área cuando ya tenía tarjeta amarilla, el plantel de la IASA le protestó al árbitro Falce lo que desencadenó también la expulsión de Adrián Argachá, un ex Wanderers que dejaba al conjunto de Alejandro Apud con 8, un Apud que también se fue expulsado lo que propinó unos bochornosos minutos para los visitantes que se suicidó en un partido donde habían tenido unos muy buenos primeros 20 minutos.Nico Albarracín ya en el final dio la estocada final al marcar el 3-1 con su tercer gol en el torneo, siendo la gran figura de un Wanderers que sigue imparable.

La IASA necesita 2 victorias en sus 3 últimas presentaciones para quedarse en primera y con un calendario complicado porque debe enfrentarse a Defensor, Rentistas y Danubio. Wanderers sueña con vencer a Racing, Defensor y El Tanque esperando siempre un traspié de Peñarol para optar a conquistar un campeonato que no logra desde el año 1931.

Wanderers sigue firme los pasos de Peñarol por el sueño del campeonato con una hinchada que acompaña, hoy la directiva dio ingreso gratuito para las damas y ellas respondieron, un grupo de vagabundas estrenó una bandera con la leyenda "somos rayadas y bien bohemias", y el equipo rayado y bohemio respondió con creces en la cancha.

