Suárez está preparado

Una breve lesión que para 3 millones de uruguayos se ha hecho eterna parece haber terminado, y es que Luis Suárez, por primera vez desde que la selección arribó a Brasil, habló con la prensa, confirmando su total recuperación. "Si estoy para jugar es porque estoy al cien por cien", expresó, asegurando que será titular en el encuentro donde se veerá las caras ante algunos de sus compañeros del Liverpool inglés, como Steven Gerrard o Raheem Sterling.

Mucho se especuló sobre si el delantero debería o no haber jugado el encuentro donde la Celeste cayó por 3-1: "Tenía ganas de entrar a ayudar, pero fue mejor así, quizá entraba y me jugaba una mala pasada". Lo único cierto es que todos -incluyendo al propio Suárez- lo dan como confirmado en el once donde Uruguay se jugará una de sus últimas cartas para seguir vivo en el mundial.