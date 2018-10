Italia - Uruguay: vencer o morir en el intento

Ya está en el norte y reconoce esta tarde

La Celeste llegó a Natal y reconocerá esta tarde, sobre las 14:30 horas, el campo de juego del Arena das Dunas de esa ciudad, donde se jugará un partido a cara de perro contra la selección de Italia. Los charrúas y la Azzurra llegan igualadas a puntos, pero los tanos tienen un gol más en la diferencia y por tanto, accederían a octavos con un empate, situación por la cual ya pasaron en 2010 (allí debían conseguir un empate con goles, que lograban hasta faltar pocos minutos del final ante la República de Eslovaquia) y esperar un empate o una caída de Nueva Zelanda ante Paraguay. Los all whites empataron, aunque los tanos desperdiciaron dos veces la ventaja para acabar cayendo por 2-3, en lo que fue el final de la era Marcello Lippi.

Similares características para Italia, distintas para Uruguay

Hoy, aunque sin depender de otro resultado, Italia llega con una situación similar a la de hace cuatro años (como se mencionó anteriormente). Distinto fue el caso de Uruguay, que en 2010 con un empate en la última jornada ganaba el grupo que compartía con el local Sudáfrica, México (al cual acabó venciendo por 1-0 en ese juego) y Francia, hoy es el que llega tapado por el agua y quiere llegar a la orilla.

Historial previo

En los enfrentamientos previos, el historial favorece a Uruguay, que en nueve juegos, dos consiguieron los tanos, cuatro fueron empates y tres venció el conjunto celeste. Y ya se han visto las caras en los últimos años, en 2011, La Celeste ganó en Roma con un tanto de Sebastián Fernández (no integra la convocatoria mundialista) a los 3 minutos por 0-1. Mientras que el año pasado, mismamente en Brasil en el estadio Arena Fonte Nova de Salvador, el partido concluyó con un 2-2 (para Uruguay marcó dos veces Edinson Cavani) e Italia consiguió ese tercer lugar mediante los tiros desde el punto del penal, tras unos 120 minutos agotadores. En Copas del Mundo, se enfrentaron por última vez en los octavos de final del Mundial de Italia 1990, y el local derrotó por 2-0 a Uruguay y lo sacó por segunda vez consecutiva en esa instancia (había quedado eliminado por la Argentina en 1986 por 1-0).

Oscar Tabárez no dió pistas, pero implícitamente dejo ver que no jugará el Mono Pereira

En la rueda de prensa, contestó una pregunta del periodista Federico Buysán, de Radio Sport 890 y DIRECTV Sports acerca del tema y mencionó lo siguiente:

Pregunta: Ya dijo claro, Tabárez, que el equipo lo va a dar minutos antes. Le quiero preguntar por el Mono Pereira, que ha sido un jugador titular casi indiscutido en el lateral derecho de Uruguay en toda su etapa. Surge una expulsión de las que a usted no le gusta que se den en los trámites finales del partido. Incluso se dio eso, en caliente, un diálogo cuando él salía. ¿Genera un análisis del cuerpo técnico esta situación? Porque siempre ha sido titular el Mono Pereira en el lateral derecho. A la hora de pensar en ponerlo o no ponerlo, ¿la forma de la expulsión incide algo o no? ¿O es lo táctico y lo técnico en esta situación?

Respuesta: “Para mí la titularidad en el fútbol es una oportunidad que se le da al futbolista, de defenderla dentro de la cancha. Eso, para mí, es ser titular. Después, el que juegue muchos partidos o no, no le da a ningún futbolista, ninguna prerrogativa especial como que eso va a ser una situación eterna. Reitero que cualquier consideración que yo le dijese, le estaría dando una pista sobre el equipo y no lo quiero hacer. El tenerlo a disposición nuestra algo muy importante porque es un futbolista, como se dijo alguna vez, una expresión muy buena, está en el ADN de esta selección. Pero no le puedo hacer otro tipo de consideración. Me congratulo que le hayan dado solo un partido, que ya esté a disposición y al igual que los otros jugadores de campo pueden ser un posible aporte. Y lo de que su presencia o la salida o no, dependa de lo que pasó con la expulsión, no. Porque las cosas se hablan, en este caso yo lo conozco muy bien a este futbolista y el primer –no digamos arrepentido-, pero si preocupado por lo que sucedió fue él mismo. Y hay que tener mucho cuidado cuando se piensa que puede tomarse una decisión de estas, en la intención de dar un ejemplo, se puede hacer algo que es un pecado para un entrenador, castigando al equipo”.

¿Entonces cómo formará Uruguay?

Por lo que todo hace indicar, saldrá con los mismos once que jugaron ante Inglaterra, es decir con Fernando Muslera en portería, una línea de cuatro hombres con Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín y Álvaro "Palito" Pereira, un doble cinco compuesto por Egídio Arévalo Ríos y Nicolás Lodeiro, por las bandas Álvaro "Tata" González y Cristián "Cebolla" Rodríguez, mientras que en punta lo harán "el Matador" Edinson Cavani y el "Torito" (como fue apodado por Diego Armando Maradona) Luis Suárez.

El árbitro

El árbitro de este partido será el mexicano Marco Antonio Rodríguez, quien es conocido sobre todo por los hinchas de Nacional que tienen fresco en la retina ese partido que acabara con un 2-2 en Medellín ante el Atlético Nacional local, donde los tricolores perdieron una ventaja de 0-2 que tenían desde antes de los 20 minutos, indicar que el mexicano expulsó a un jugador local (Alejandro Bernal), antes de los 30 segundos, por lo cual, todo hace parecer que no le pesa la presión.