Nacional, a paso firme por una cabeza

Se enfrentaron dos equipos que habían ganado en la primera fecha y que intentan jugar bien al fútbol. Pero se tornó cerrado, Nacional fue a buscar el gol de forma continua, como demanda su historia, pero no logró ponerse en ventaja en un primer tiempo muy dividido y en donde Max Rauhofer tuvo un par de lleaadas contra el arco de Gustavo Munúa que no pudo concretar, por parte del equipo tricolor en esa primera etapa porque si bien buscaba, no tenía la claridad y visión de juego suficiente. No estaba fino. En cuanto a Sud América, Fabián Yantorno debió sustituir a Gallego a los 30 minutos por una lesión de rodilla.

Porras abrió el partido con un pase de vaselina directo a la cabeza de Alonso

Después de las imprecisiones de la primera parte y cuando corrían ya 30 minutos en el complemento, Gonzalo Porras, quien fue el mejor jugador del partido, le puso un centro pase a la cabeza a Iván Alonso, que con un movimiento sutil la mandó a guardar al fondo del arco defendido por el experiente Perro Irazún. Sin perder la compostura, jugando a su fútbol, Nacional se llevó la victoria. Son tres puntos que lo hacen sumar seis para afirmarse a la cima de la tabla de posiciones.

Uno x uno

Sud América:

Javier Irazún (4): Mala salida en el gol de Iván Alonso. Fuera de eso, no tuvo mayores inconvenientes.

Maximiliano Pereiro (5): Con algunas imprecisiones en defensa.

Santiago Carrera (6): El ex darsenero fue uno de los mejores en el equipo buzón.

Edgard Martínez (5): Junto a Carrera, firme en la zona central.

Adrián Argachá (5): Sin problemas en su sector. Intentó pasar al ataque con criterio.

Richard Pellejero (6): Entrega, precisión y buen quite en el mediocampo.

Federico Gallego (5): Se desempeñaba correctamente hasta que fue sustituido, por lesión.

Emanuel Centurión (5): Algunas lagunas de su buen fútbol.

Gastón Colmán (3): No aportó mucha cosa.

Ángel Luna (6): Buen manejo con el balón, pero no pudo conectar con los puntas de buena manera.

Max Rauhofer (6): Buenas llegadas en el primer tiempo pero no logró concretar.

Fabián Yantorno (5): Sustituyó a Gallego. Distinto tipo de jugador. Marca y quite para el medio del campo.

Maureen Franco (4): La figura de la primera fecha no entró de la misma manera. Puede dar más.

Mauricio Alonso (-): Pocos minutos en campo.

---

Nacional

Gustavo Munúa (5): No tuvo demasiado trabajo, sólo una acción tapada a los sudamericanos.

Jorge Fucile (5): Menor rendimiento con respecto a la primera jornada. De todas formas bien.

Guillermo de los Santos (5): Algunas imprecisiones con el balón.

Rafael García (6): Bien. Ganando en las dos áreas.

Juan Manuel Díaz (5): Al igual que Fucile, bajó algo en rendimiento, en parte también, por mérito de Sud América.

Gonzalo Porras (8): Sin dudas fue clave para la diferencia del gol. No solo le puso la pelota a Alonso en la cabeza sino que intentó marcar goles de afuera del área. El mejor del partido.

Santiago Romero (6): Nuevamente a gran nivel. Sin dudas su paso por la Liga Chilena lo hizo madurar como jugador.

Leandro Barcia (4): Intentó algunas cosas, pero no concretó.

Gastón Pereiro (5): Demasiadas lagunas en su juego. Buena primera parte.

Sebastián Fernández (5): Enjundia no le va a faltar. Pero no estuvo claro de cara al gol.

Carlos de Pena y Maximiliano Calzada (-): No sumaron demasiados minutos en el terreno de juego.

Próximos rivales

En la tercera fecha, Sud América se enfrentará a Rentistas, mientras que Nacional recibirá en el Gran Parque Central al Tanque Sisley.