Entrevista. Emiliano Alfaro en VAVEL: "Lamenté mucho el descenso, fue una de las razones por las que quería volver"

Abandonó la comodidad del fútbol europeo para volver a un Liverpool que pasa por uno de los peores momentos de su historia reciente. Ahora solo piensa en lograr el ansiado ascenso y devolver a su club a pelear por cosas importantes. VAVEL estuvo con Emiliano Alfaro, con quien repasó su pasado, presente y futuro.

Pregunta. ¿Qué le llevó a volver a Liverpool?

"Cuando surgió lo de Liverpool no lo dudé"

Respuesta. Como, en principio, no iba a tener continuidad en la Lazio, tenía que buscar un club donde pudiera ser tenido en cuenta. Venía desde hace un tiempo con un problema en la rodilla que me tenía fuera de las canchas y quedarme ahí supondría pasar más tiempo sin jugar. Volver a Uruguay era algo que se me pasaba por la cabeza, y cuando surgió lo de Liverpool no lo dudé porque creo que también era el momento de tomar un respiro y tener minutos en un lugar donde sé que voy a estar tranquilo y podré manejar el tema de la rodilla de la mejor manera.

P. ¿Seguía al equipo estando en el exterior?

R. Al club lo seguí siempre. Lamenté mucho lo del descenso y fue una de las razones por las cuales quería volver. Más allá de las veces que me fui, siempre estuve al tanto de lo que iba pasando.

P. Es una persona muy identificada a Liverpool. ¿Jugaría en otro club del fútbol uruguayo?

R. Hoy por hoy no, pero en el futuro no lo sé. Las vueltas del fútbol nunca sabés por donde te van llevando. Hoy estoy cómodo acá, y cuando me vaya todavía tengo otro año de contrato en Italia. Después veremos como se dan las situaciones, pero ahora solo pienso en el ascenso con Liverpool.

P. ¿Existe un equipo en el que no jugaría?

R. No hay un equipo en el que pueda decir que no jugaría. Soy profesional y me adaptaría a cualquier tipo de situación siempre y cuando crea que es conveniente.

P. Fue parte del proceso del maestro Tabárez. ¿Qué sintió al vestir la celeste?

R. Para mi siempre fue un sueño, y recuerdo que la primera vez que me puse la camiseta de la selección se me pasaron mil cosas por la cabeza, pero más que nada fue un sentimiento de orgullo, felicidad por estar lográndolo y ver como se hacía realidad. Cuando uno juega por el país y por todo eso que sueña cuando es chico, corren muchas cosas en juego.

P. Ahora la selección está en un momento de renovación. ¿Le gustaría volver en un futuro?

R. Sueño con volver, pero soy realista y ahora mismo sé que es algo que está lejos. Más allá de que ya me tocó ser parte del proceso, hoy es algo que lo veo lejos porque los jugadores que están lo están haciendo muy bien y sé que es difícil. Pero como te decía antes, el fútbol da muchas vueltas, jugando tendré más posibilidades que no haciéndolo, y nunca se sabe qué puede pasar en un futuro.

P. Jugó en el fútbol de Dubai. ¿Qué le pareció? ¿Es muy diferente al uruguayo?

R. La diferencia es más táctica que otra cosa, el fútbol de allá está creciendo mucho, están llevando jugadores de nivel mundial y de a poco van creciendo. Recuerdo los Juegos Olímpicos donde Uruguay enfrentó a Emiratos Árabes y fue difícil, hicieron un buen partido. Así juegan ellos a nivel local, un fútbol que tácticamente tiene algunas falencias, pero que con el correr de los años seguramente las van a ir mejorando y puliendo como están haciendo.

P. ¿Alguna anécdota que le haya sucedido allá?

R. Tengo varias. Un día estaba en el banco y vino el gerente a presentarme a quien iba a ayudarme con los trámites, que era una mujer. Como yo recién había llegado, atiné a ir a saludarla y, al darle la mano, la mujer se asustó, me esquivó y fue a saludar a mi esposa. Esto es por una cuestión de cultura. Enseguida me dijeron que en el país las mujeres con los hombres mantienen una distancia a la que nosotros no estamos acostumbrados, pero que ellos toman como algo natural. Fue algo que me sorprendió pero me sirvió para aprender.

P. Su pase pertenece a la Lazio. ¿Tiene como objetivo ganarse un lugar allá?

R. Hoy como objetivo tengo otras cosas, sobre todo tener continuidad y jugar acá en Liverpool. En el caso de que me tocara volver, sí, me gustaría jugar ahí. Sé que es difícil porque hay mucha competencia. Generalmente en todos los periodos de pases compran delanteros y se hace muy difícil, pero en el caso de que vuelva obviamente es una meta que tengo.

P. ¿Qué dificultades encontró en el fútbol italiano?

R. El fútbol italiano es un fútbol táctico y muy defensivo, pero más allá de eso las dificultades fueron otras. Hay mucha competencia entre los que me tocaba pelear el puesto y las posibilidades que me daban. Esa es la mayor dificultad que tuve. El idioma no se me hizo muy difícil porque el Tata González y los argentinos me daban una mano. En la adaptación al fútbol en sí tampoco me llevó mucho tiempo, pero obviamente es complicado porque estás compitiendo contra grandes jugadores como Klose, que es una figura 'top' a nivel mundial y al jugar con un delantero sólo en el esquema es difícil pelear el puesto.

P. ¿Qué rumbo le gustaría que tome su carrera?

R. Hoy tomé la decisión de volver pensando en que quería estar en Uruguay un tiempo, pero capaz que dentro de un año te digo que tengo ganas de irme o quedarme. Tengo un año de contrato y cuando termine el préstamo, seguramente tenga un año más de contrato en la Lazio, no sé si me van a querer o no, pero no puedo pensar en otra cosa. Busco tener continuidad y jugar.

P. Volviendo a la actualidad. Arrancó el campeonato de la mejor manera, ganando y marcando un gol. ¿Extrañaba vestir la camiseta de Liverpool?

R. Sí, extrañaba porque es el club en el que debuté, donde logramos cosas importantes y salí goleador varias veces. Sin dudas es un equipo al cual le tengo mucho cariño, al cual decidí volver hoy estando en una situación difícil. Tenía ganas de ponerme de nuevo la camiseta y salir a la cancha. Encima ganamos y me tocó hacer un gol, así que estoy muy contento.

P. Su contrato es hasta Junio. ¿Su idea es seguir en el club?

R. No lo sé, tengo que ver como se dan las cosas éste año. Capaz que por contrato tengo que volver a Italia, pero de repente puede existir la posibilidad de quedarme, así que voy a ir paso a paso hasta decidir en el momento justo que posibilidades tengo aquí o en el exterior.

P. Por último, ¿cómo ve al plantel?

R. El golpe del descenso sin duda que le pegó a todos los liverpoolenses de manera importante. Un club como Liverpool no merece pasar por una situación así, más allá de que el fútbol adentro de la cancha empareja todo y es por eso que tocó descender. Al plantel lo veo bien, hay un buen grupo, jugadores jóvenes, con experiencia y un buen director técnico, por lo que lo veo bien para afrontar la Segunda División. Ojala que logremos el objetivo y dentro de un año podamos estar festejando el ascenso.