Peñarol no levanta

Tenía que mejorar, de eso no había dudas. No convenció en sus últimas actuaciones, tanto en el plano local como en el internacional (empató como local 2-2 ante el Deportivo Cali por Copa Sudamericana en la ida). Jorge Fosatti, para este encuentro, reservó a varios jugadores para el partido de vuelta y convocó un equipo plagado de suplentes. Por su parte, el conjunto local, que perdió en la fecha 5 ante Fénix, buscaba ganar para ser líder de manera provisoria hasta que juegue Racing.

En la primera parte, el verdinegro comenzó bien hasta los 25 minutos aproximadamente cuando decayó su juego, pero antes ocurrieron varias situaciones: dos tiros libres de Joel Burgueño estuvieron cerca de abrir el marcador, que logró a los 14 minutos el colombiano Miguel Murillo, quien, con su velocidad, aprovechó un error defensivo de la defensa aurinegra para vencer a Pablo Migliore y estampar el 1-0 merecido. Además, los dirigidos por Raúl Moller controlaban la pelota e impusieron su juego para con su rival, que careció de creatividad desde la mitad de la cancha (Sergio Orteman y Pablo Lima no estaban al 100%, ya que no tuvieron la misma continuidad en los partidos que los jugadores que han sido reservados) y conectividad entre líneas.

Luego de la conversión, el equipo local empleó una táctica defensiva con el objetivo de esperar al adversario y ejecutar algún contragolpe cuando se lo consideraba necesario. Hasta la finalización del período, el mirasol no llevó peligro al arco defendido por Jonhy Da Silva, ya que no encontró la manera de penetrar las dos líneas de 4 jugadores (Santiago Fosgt y Juan Pablo Péndola estuvieron firmes en sus puestos, y no dejaron que Juan Manuel Olivera recogiera el balón).

Para la segunda mitad, el entrenador Jorge Fosatti hizo ingresar al campo de juego a Antonio Pacheco para tener más creación en el mediocampo y tratar de encontrar, por lo menos, la igualdad. Ayudó poco, pero sirvió para que el carbonero tenga ocasiones de gol e inquiete el arco visitante. Andrés Rodales y Fabián Estoyanoff estuvieron cerca de convertir, aunque la igualdad estaba cerca de llegar, no por juego, sino por garra.

Después de que Miguel Murillo tenga dos situaciones de gol tras contraataques fallidos y 7 minutos antes de que finalice el encuentro, un doble cabezazo en el área le permitió a Juan Manuel Olivera marcar luego de tanto insistir (el árbitro Darío Ubríaco no observó 2 faltas claras dentro del área penal que le hicieron al goleador minutos antes).

Con muchos jugadores en ataque, el local buscó el gol de la victoria, que nunca llegó por el escaso tiempo que quedaba. Tras este empate, el equipo de Fosatti quedó en la 3° posición con 12 unidades junto a Nacional (juega mañana) y acumuló un nuevo empate, el 4° de manera consecutiva; por el contrario, El Tanque Sisley, que tuvo para chances de sobra para ganar el partido ante un rival que no encontró su juego en la primera parte, suma 11 unidades, 3 menos que el líder Racing.

La semana será decisiva para el futuro del entrenador de Peñarol, pues tiene que jugar la revancha ante el Deportivo Cali en Colombia por la Copa Sudamericana (2-2 en el Estadio Centenario), con el objetivo de conseguir la clasificación de cualquier manera.