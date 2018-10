Segunda División: Tres punteros

El pasado fin de semana, se puso en marcha la segunda fecha del Campeonato Uruguayo de la Segunda División.

El sábado, por la mañana, Huracan derotó a Miramar Misiones por 2-1. Villa Española, le ganó a Canadian 4 a 3, en el Martínez Monegal de Canelones, mientras que Villa Teresa, se impuso ante Cerrito por 2 a 0 en el Parque Maracaná; de esta forma los tres equipos ganadores quedaron como punteros con 6 puntos luego de ganar los dos partidos jugados hasta el momento. Torque, que venía de perder frente a Liverpool, empató con Central Español 1 a 1. Cerro Largo, se impuso de visitante a Plaza Colonia 2 a 1. Y, Deportivo Maldonado se quedó con los tres puntos de local frente a Boston River, tras ganarle por la mínima diferencia de 1 a 0.

El domingo, se completó la fecha con un sólo partido que se jugó en el Parque Paladino. Progreso, le ganó a Rocha por 1 a 0.

El equipo negriazul tuvo fecha libre.

Resultados:

Huracán 2- Miramar Misiones 1. Goles: 2′ Cristian Vaquero (H), 22′ Junior Aliberti (MM), 70′ Diego Valerio (H).

Canadian 3- Villa Española 4. Goles: 3′ Ronald Ramírez (VE), 4′ Fernando Cañarte (VE), 35′ Ignacio Lemmo (C, de penal), 42′ Gerardo Acosta (VE), 43′ Bruno Correa (C), 75′ Nelson Techera (C), 81′ Damián Santín (VE).

Cerrito 0- Villa Teresa 2. Goles: 25’ Sebastián Gaitán (VT) de penal, 88′ Alvaro Mello (VT).

Central Español 1- Torque 1. Goles: 26′ Guillermo Dutra (T), 83′ Jorge Artigas (CE).

Plaza Colonia 1- Cerro Largo 2. Goles: 30’ Bruno Silva (CL) de penal, 44’ Francisco Vega (PC), 90′ Leonardo Rivero (CL).

Deportivo Maldonado 1- Boston River 0. Gol: 29’ Santiago Bello (DM).

Progreso 1- Rocha 0. Gol: 90′ Damián Bautista (P).

Tabla de Posiciones:

Villa Española 6, Huracán 6, Villa Teresa 6, Liverpool 3, Progreso 3, Rocha 3, Boston River 3, Deportivo Maldonado 3, Cerro Largo 3, Miramar Misiones 1, Cerrito 1, Central Español 1, Torque 1, Canadian 0, Plaza Colonia 0.