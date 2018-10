Metió los tres puntos en el bolso y es líder

El albo salió para pasarlo por arriba al picapiedra, presionando arriba con su fútbol habitual en los primeros minutos, e incluso la gente habría de preguntarse cuanto tardaría en llegar el primer gol, Bernardo Long, guardameta ramplense, se transformó en figura, e incluso con el número 27 batido tras un cabezazo de Gastón Pereiro producto de un centro de Álvaro Recoba, sería el lateral izquierdo Maximiliano Montero quien despejara el balón sobre la línea.

Posteriormente, sobre el minuto 10, un remate de Gastón Pereiro, fue desviado notablemente por Long.

El trivote compuesto por Porras, Romero y Arismendi le dió beneficios a Nacional en los primeros minutos para cubrir espacios, ya que Recoba por obvias razones no tiene el mismo despliegue de por ejemplo, Carlos de Pena.

La primera acción importante del equipo que hacía las veces de local llegaría a los 11 minutos, momento en el cual Paul Dzeruvs se lanzó en velocidad, lanzó un centro a Gonzalo Malán que conectó e hizo responder excelentemente a Gustavo Munúa, pocos minutos después, Diego Gallo envió un remate desde fuera del área, el cual se marchó desviado.

Sobre el segundo tercio de la primera mitad, el partido entró en una meseta, aunque fue el visitante quien tuvo chances importantes que hicieron lucir al arquero de Rampla Juniors, primero Iván Alonso, al minuto 33, y luego, sobre el final de la primera parte, Gastón Pereiro. El equipo del Gran Parque Central fue superior sin lugar a dudas en la primera parte, aunque su rival inquietó sobre todo por sector izquierdo, con combinaciones entre Aprile y los delanteros, Dzeruvs y Malán.

Así se fue la primera parte, con un cero enorme.

Para el complemento ninguno de los dos equipos movió los banquillos de suplentes, pero Nacional no tardaría tanto, ya que al minuto 62 haría el primer movimiento y sería claramente ofensivo. Se retiró Pablo Álvarez (lateral derecho), para que ingrese un delantero de área, Juan Cruz Mascia.

Pocos minutos después, buscando mayor velocidad daba ingreso a Carlos de Pena, quien había tenido inconvenientes en uno de sus tobillos el viernes, por un Álvaro Recoba que había arrancado como titular por primera vez en el semestre.

Ya cuando Gutiérrez vio que necesitaba poner toda la carne en el asador, sacó al otro lateral que quedaba en cancha, Alfonso Espino, pasó a línea final de tres hombres (García, Arismendi y Polenta) y mandó a la cancha a Sebastián Taborda, quien producía su redebut con la camiseta tricolor, tras su pasaje en 2012.

El ingreso del ex River Plate y Deportivo de la Coruña fue clave, ya que bajó una pelota importantísima a Diego Arismendi para el primer gol tricolor, el internacional uruguayo remató, le despejaron el tiro en la línea y generó un rebote para que Santiago Romero rematara y Gustavo Aprile enviara al córner, Gonzalo Porras lo lanzó y Gastón Pereiro conectó de cabeza para colocar el 0-1 que abrió el partido e hizo estallar de júbilo a toda la afición tricolor.

Es prudente aclarar, que cuando la pelota todavía no había sido conectada por el número 21, Alonso era tomado por un defensor picapiedra, el árbitro no apercibió la jugada, pero debió pitarse penal. No afectó en el resultado del partido debido a que Pereiro cabeceó y la mandó a guardar.

Ya sobre el final del partido, Pablo Pereira tomó dentro del área a Iván Alonso mientras Taborda cabeceaba una pelota tomada por Long, balón que llegaba al area gracias a un tiro libre de Porras. El árbitro del partido Adrián Sánchez, correctamente sancionó penal, que el propio Iván Alonso se encargó de rematar, poca carrera, fuerte y al medio. Lo fusiló al guardameta local, y prácticamente con este penal se terminó de cerrar el partido por más que quedaban los minutos de descuento por delante.

Fue final. Nacional venció, en un resultado exagerado respecto al trámite del partido y es puntero.

Uno x uno

Rampla Juniors

Bernardo Long 7 Salvó en repetidas oportunidades a su equipo. Nada que hacer en los goles. César Vargas 5 Sin demasiados inconvenientes. Pablo Pereira 5 Llevaba un partido tranquilo, hasta que cometió el penal sobre Alonso. Emiliano García 5 Sin problemas defensivos. Maximiliano Montero 6 Buen partido. Sacó una pelota sobre la línea en el primer tiempo que hubiera significado el primer gol tricolor. Jorge Anchén 6 Despliegue y disciplina en la zona media. Marcel Román 6 Un todoterreno, quite y entrega limpia. Diego Gallo 5 Ida y vuelta por su sector. Mucha exigencia. Gustavo Aprile 7 De lo mejor del picapiedra, fue importante en ataque y defensa. Paul Dzeruvs 6 Complicando con desbordes y buenos centros a la última zona tricolor. Gonzalo Malán 5 Tuvo algunas oportunidades que no pudo concretar de buena manera. Francis D' Albenas 5 Buscó, a veces con demasiada agresividad lo que lo hizo ganarse una amonestación. Diego Barboza - Pocos minutos sobre el terreno de juego. Nicolás Vigneri - Igual que Barboza.

Nacional

Gustavo Munúa 7 Fue clave para mantener el cero en el arco en algunos ataques de Rampla. Pablo Álvarez 5 Sin demasiado destaque. Rafael García 5 Con algunas complicaciones defensivas, pero las resolvió de buena manera. Diego Polenta 6 Salidas con criterio. Es el primer pase del equipo. Alfonso Espino 5 Algunos problemas en salida y cuando el picapiedra se mandó en velocidad por su sector. Santiago Romero 5 Algo impreciso con el balón. Diego Arismendi 7 Marca y llega al arco. Fue participe de la jugada previa al gol, cuando un defensor rojiverde quita sobre la línea un remate suyo. Gonzalo Porras 8 Gran partido, mostrándose siempre y pidiendo el balón, técnica y buen pase. Sin imprecisiones y fue clave en los goles. Gastón Pereiro 5 El importantísimo gol salvó un partido que fue mediocre de quien debe ser la manija de este equipo. Álvaro Recoba 5 No tuvo problemas con el balón, pero fué bien contenido por el equipo de Rampla. Iván Alonso 6 Buscando por arriba y por abajo, le cometieron al menos dos penales, se pitó uno y lo mandó adentro. Juan Cruz Mascia 6 Intentó combinar, pero no estuvo fino. Carlos de Pena 6 Sumó vértigo a un equipo que tenía poca velocidad. Sebastián Taborda 6 Importante ingreso. Realizó el trabajo sucio en los goles. Trabajo que a veces no se ve.

Los tres puntos en el bolso para que la blanca lidere el campeonato, dedicado a Guillermo de los Santos.