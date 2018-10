Entrevista. Carlos de Pena en VAVEL: "Mi sueño ahora es salir campeón con Nacional"

Una de las jóvenes promesas del fútbol uruguayo, surgido de la inagotable cantera tricolor. Un jugador que, a base de trabajo y esfuerzo, logró escalar en las categorías inferiores del club hasta lograr algo que, desde su infancia, había sido un sueño, jugar en la Primera de Nacional. VAVEL estuvo con Carlos de Pena, con quien repasamos su gran presente en el bolso, así como sus aspiraciones a futuro.

Pregunta. ¿Cómo fue su paso por formativas hasta llegar a la Primera de Nacional?

Respuesta. Llegué en Preséptima. Me trajo el Pato López cuando estaba en la selección de la Liga Palermo, él era el captador. Luego pasé a Séptima, y de ahí fui escalando hasta llegar a Primera, cosa que ahora estoy disfrutando, el poder jugar con varios compañeros con los cuales compartí formativas.

P. ¿Quiénes eran sus referentes cuando era niño?

R. Desde chico soy hincha de Nacional, y obviamente siempre lo seguí. Me acuerdo mucho del campeonato del '98, donde jugó Sosa, Tyson Núñez, Varela, Regueiro, y después también veía bastante al Chino, con quien hoy puedo compartir plantel, así que para mi es un orgullo enorme.

P. Su debut fue tardío con respecto al de otros jóvenes. ¿Por qué cree que se dio ésto?

R. Creo que son momentos, en la ocasión que me tocó a mi yo me sentía capacitado para hacerlo.

P. ¿Recuerda su debut? R. Sí, fue muy lindo. Fue un partido en México contra Toluca, donde ganamos de atrás en la altura, por Copa Libertadores. A mi me tocó entrar en el primer tiempo y jugar el resto del partido, así que me llevo un recuerdo muy lindo de ese partido.

P. En ese encuentro, la jugada del primer gol parte de un desborde suyo por la izquierda.

R. Sí, exactamente. Fue un desborde por la izquierda, tiré un centro rastrero que salió con dirección al arco y tras una serie de rebotes, Vicente Sánchez la pudo meter y logramos encaminar la remontada.

P. Comparte vestuario con otros jugadores jóvenes. ¿Como es su relación con ellos? ¿Es diferente a la que mantiene con el resto del plantel?

R. Obviamente que con ellos compartí formativas y entre los jóvenes siempre nos juntamos, pero igualmente hay una gran relación en general, con los mayores también. En Nacional no se nota la diferencia de edad, disfrutamos todos, compartimos muchas cosas en las concentraciones, en los viajes, y eso hace que el grupo esté bien y que hoy lo estamos disfrutando.

P. ¿Qué es para usted jugar en Nacional? -R. Yo soy bolso desde que nací y también socio. Jugar acá es un sueño que siempre tuve y hoy lo estoy cumpliendo. Creo que es lo que cada hincha del club desearía poder hacer, por eso lo disfruto al máximo. A veces me pongo a pensar en eso y me pone muy contento, porque es algo que siempre soñé y hoy es una realidad.

P. En un momento, al principio del campeonato, decidió volver a la Tercera. ¿Le costó tomar esa decisión?

R. No, para nada, porque sabía que era lo mejor para mí en ese momento. A veces hay que dar un paso hacia atrás para dar dos hacia adelante. Intenté buscar ritmo en Tercera, agarrar fútbol, y luego yo sabía que la oportunidad iba a estar. El entrenador también entendió que era lo mejor para mí, así que estoy contento de haberla tomado.

P. Ahora en frío, ¿cree que fue una decisión bien tomada?

R. Sí. Creo que en ese momento lo más importante era poder hacer fútbol, sentirme bien físicamente, cosa que fui logrando jugando los partidos. En Primera en ese momento no estaba siendo tenido en cuenta, así que creo que fue la mejor decisión.

P. Es un jugador que siempre jugó por la banda izquierda, como lateral, mediocampista y puntero. ¿En qué posición se siente más cómodo?

R. Arriba, sin dudas, es donde me siento más cómodo. Me gusta llegar al área rival, crear situaciones de gol, convertir, pero también soy consciente de que hay que ayudar en la marca, que es algo que Álvaro nos pide porque es para el bien del equipo, así que hay que cumplir las dos funciones.

P. ¿Cuál es el jugador del plantel que más le habla y aconseja? -R. Son muchos. Los grandes siempre están preocupándose y pendientes de que los más chicos mejoremos y aprendamos. Nosotros tenemos que escucharlos a todos. Iván (Alonso) me habla mucho, Recoba, Jorge (Bava), Gustavo (Munúa)... en ese sentido nos sentimos muy respaldados, y tenemos mucho para aprender de ellos, que ya han vivido todo y les fue bastante bien.

P. ¿Qué referente del plantel le ayudó más a crecer futbolísticamente? R. Yo tuve compañeros de los cuales aprendí mucho: Andres Scotti, Israel Damonte, el Cacique Medina, y obviamente los que nombraba hace un ratito: Iván (Alonso), el Chino y Munúa. Todos ellos me enseñaron de una forma u otra muchas cosas. Me llevo muy bien con todos, y aunque algunos ya no están en el plantel, igual me sigo hablando. Tenerlos como compañeros y amigos es un respaldo grande, tanto dentro como fuera de la cancha.

P. En la actualidad, ¿con qué jugador se identifica más?

R. Soy alguien que mira mucho fútbol. A día de hoy, creo un jugador que me gusta mucho es Suárez, que es un ejemplo para todos nosotros, porque siempre se esforzó y hoy en día está en el mejor cuadro del mundo, jugando al más alto nivel. Él salió de acá y fue creciendo, es un gran ejemplo para todos los jóvenes y ojalá en algún momento podamos jugar en los cuadros que él jugó y al nivel en el que lo está haciendo.

P. ¿Que significaría para usted jugar junto a Luis Suárez?

R. Primero que nada sería un privilegio. Como decía, es un jugador que está en la elite mundial, pero sigue manteniendo la humildad que tuvo siempre. Además, salío de Nacional. Si en algún momento me toca lo voy a aprovechar al máximo y obviamente voy a estar agradecido porque es algo muy lindo. Ojalá pueda vivirlo.

P. La selección está en pleno momento de renovación. ¿Se ve vistiendo la celeste en un futuro?

R. Es algo que me ilusiona. Ahora le tocó al Mama (Arismendi), y a otros compañeros que están en otros cuadros, me alegra por ellos. Sé que solo se llega ahí trabajando, también sé que es muy difícil porque están los mejores, pero la ilusión nunca se pierde, así que creo que hay que trabajar y esforzarse para poder llegar.

P. ¿Se identifica con el fútbol del Maestro Tabárez? R. Uno tiene que intentar siempre identificarse con lo que es su selección e intentar defender a su país, pero es algo difícil de alcanzar, que obviamente me encantaría, y voy a pelear y esforzarme porque en algún momento se de. Representar al país, sea con el técnico que sea, el algo que uno siempre sueña e intenta buscarlo.

P. Está teniendo muy buenas actuaciones, con goles importantes y grandes aportes al equipo. ¿Piensa en la posibilidad de emigrar al exterior?

R. Es un sueño que tengo, pero antes tengo la ilusión de poder salir campeón con Nacional y quiero cumplirlo. Hoy lo prioridad es estar acá, dar lo máximo, disfrutar ésto, y después ya habrá tiempo para pensar. Obviamente me gustaría que se de en algún momento, pero sinceramente, hoy estoy enfocado y disfrutando en el presente del equipo, y quiero que continúe de esa manera.

P. ¿Ha tenido ya ofertas del extranjero?

R. Yo trato de no pensar mucho en eso. Mi representante es quien se encarga de esos temas, yo intento concentrarme en el presente, que es lo que tengo que hacer, en un futuro habrá tiempo para hablar de todo eso, pero hoy lo único es Nacional y este campeonato, que quiero ganarlo.

P. A falta de cinco fechas para el final, Nacional mantiene una distancia de cinco puntos con el segundo, Racing, y ocho con Peñarol. Si tuviera que dar un porcentaje de campeón, ¿cual sería?

R. Prefiero no hablar de porcentajes. Me gusta más hablar de que hoy estamos primeros, y llegamos acá por trabajo y esfuerzo. No podemos descuidar eso, y sabemos que tenemos que seguir trabajando para mantenernos ahí arriba. La diferencia de puntos que sacamos solo se puede mantener si nosotros continuamos esforzándonos y encarando cada partido como una final.

P. Tras el parón por las elecciones se veerán las caras con Fénix, dirigido por Gustavo Bueno, un entrenador que debe conocer muy bien, ya que pasó muchos años dirigiendo en formativas de Nacional. ¿Qué partido espera?

R. Seguramente va a ser difícil, porque ellos precisan los puntos al igual que nosotros, y obviamente para todos los equipos es un plus el poder bajar al puntero, y más cuando es un grande, así que ellos van a salir a hacer su partido, nosotros el nuestro, y ojalá se siga dando de esta manera, que estamos jugando bien y podamos conseguir los tres puntos.

P. Luego, Peñarol. ¿Ve al plantel preparado para ganar y dejar atrás el último clásico?

R. El equipo está bien, pero prefiero no hablar todavía de ese partido porque antes tenemos otro, y creo que sería un error empezar a pensar en el clásico y no concentrarnos en nuestro futuro más cercano, así que primero Fénix y después ya habrá tiempo de pensar en lo demás.

P. ¿Cuál es la principal fortaleza que le ve a Peñarol?

R. Es un buen equipo, no quiere decir nada que haya quedado afuera de la Copa Sudamericana. Es un grande y obviamente los clásicos se viven de otra manera. Ellos van a querer ganarlo, al igual que nosotros, así que ojalá que predomine nuestro fútbol y nuestra idea. Las ganas de jugar no van a faltar y vamos a dar el máximo.