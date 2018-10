Santos remedios

River Plate : N. Pérez; C. Herrera, C. González, W. Martínez, L. Torrecilla (40' D. Rodríguez); G. Marques, C. Inella (82' F. Gorriarán), F. Bastidas (51' S. García), C. Techera; L. Rodríguez y M. Santos. DT: G. Almada.

Sud América : J. Irazún; M. Pereiro, S. Carrera, E. Martínez, J. Alsina; R. Pellejero, F. Gallego, F. Yantorno (75' G. Díaz), Á. Luna (68' M. Alonso); E. Centurión y M. Franco (75' G. Colman). DT: J. Vivaldo.

MARCADOR : Goles: 43' M. Franco (SA), 63' Santos (RP) y 87' Santos (RP) de penal

ÁRBITRO : Árbitro: Óscar Rojas. Asistentes: Carlos Pastorino y Daniel Olivera. Cuarto árbitro: Javier Bentancor.