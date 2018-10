La voz de los protagonistas

Luego de la remontada clásica en los minutos de descuento, los jugadores del bolso brindaron declaraciones y destacaron la actitud del equipo y la soliradidad que hay en el grupo.

Gonzalo Porras pese a cometer el penal que le dio la ventaja parcial a Peñarol, se motró muy feliz y declaró a Ovación: "Este grupo demostró una gran rebeldía, solidaridad, mucha entrega y paciencia. No perdimos el orden a pesar que no merecíamos ir abajo en el marcador".

En cuanto a su debut, el volante dijo: "Fue soñado, por cómo se dio. Ganar un clásico siempre es importante, deja una huella en cada uno y más siendo así y, en mi caso, siendo el primero que jugaba".

Otro que habló después del encuentro fue el otro volante de contención, Diego Arismendi, quien expresó: "Nunca dimos por perdido el partido, el equipo siempre tuvo fe y constancia. Lo teníamos dominado y el penal de Peñarol, que no sé si fue o no, cambió el trámite del juego".

Diego Polenta, otro debutante clásico, confesó: “Jugar mi primer clásico fue una emoción muy grande. Este grupo se merecía este triunfo”. Además, valoró “el apoyo de la gente, que perdiendo nunca dejó de alentar y cantó todo el partido”.

Por último unas de las caras nuevas del bolso, como lo es Sebastián Fernández, aclaró la situación en cuanto al gol conseguido en el final del partido: “Lo hice yo. Le pegué con el pie y después en el entrevero la empujé con la mano. Creo que me rebota, no sé”, dijo entre risas, y aseguró que “hay que leer el lenguaje corporal”. “No sé, me rebota”, agregó Papelito, quien reconoció su "alegría enorme porque se dio todo redondo con ese golazo del Chino”.