Las declaraciones del campeón

Luego de derrotar a Cerro por la fecha número 13 del Torneo Apertura y coronarse campeón del mismo por anticipado, diversos futbolistas del plantel brindaron declaraciones y resaltaron las particularidades que llevaron al grupo a obtener la mitad del campeonato.

Uno de los pilares en defensa como lo es Diego Polenta dijo lo siguiente a Ovación: "El secreto es el grupo que se formó, las ganas que le pusimos a esto y se reflejó cuando teníamos que cambiar jugadores por lesiones y todos los que entraban lo hacían bien".

El lateral ante los villeros, Pablo Álvarez declaró: "Los objetivos de este club son claros y éste era uno de ellos. Ahora la intención es mantener la diferencia en la tabla Anual o ampliarla. La vuelta que más vale es la de junio, pero este es un gran paso".

El goleador del campeón, Iván Alonso se motró muy feliz y optimista de cara a lo que se viene agregando: "Estoy saboreando mi primer campeonato en mi carrera deportiva; un sueño cumplido, quedan algunos por cumplir, no sé si dará el tiempo para cumplirlos pero este que tanto ansiaba de poder salir campeón con nacional, poder dar una mini vuelta olímpica lo pude concretar, esperemos que en el próximo semestre lo rematemos con el título del Uruguayo".

Álvaro Recoba habló emocionado por lo conseguido y dijo: "Fue un equipo muy solidario, muy humilde, con un entrenador que nunca se la creyó, los jugadores lo mismo, y lograr casi la mayoría de los puntos creo yo que no es de todos los días y realmente creo que se basó mucho en la solidez del equipo, porque aparte del partido con El Tanque, hubo mucha solidez, y la realidad es que logramos un campeonato muy justo y sobre todo a no olvidarnos que tenemos que ganar los seis puntos que quedan porque la Anual es fundamental".

Por último el técnico del bolsilludo, Álvaro Gutierrez, rompió con todos los esquemas logrando el título y aportó: "Cuando me tocó tomar contacto por primera vez con este grupo el ambiente era totalmente diferente, creo que inmerecido pero diferente, pero por suerte hemos logrado por lo menos el primer paso que nos habíamos planteado cuando asumimos de manera ya fija como director técnico principal, esto nos da fuerzas para seguir trabajando y para no quedarnos con esto". Cabe resaltar el enorme gesto que tuvo Guti al colocar en el final del partido a Guille de los Santos, afectado todo el campeonato por el fallecimiento de su esposa. Precisamente el ex Cerro agradeció a todo el grupo:"Muchas gracias banda por esta gran alegría que me regalaron ayer".