Declaraciones de un golero con dudas y un técnico interino

En una tarde inesperada en el Estadio Centenario de Montevideo, Peñarol llegaba al partido con triunfos consecutivos, pero no pudo sostener la ventaja de dos goles que llevaba y naufragó desde el medio a la zona defensiva con errores individuales y colectivos. De esta manera los de la escuelita lo dieron vuelta ganando 3 - 2 en una tarde para el olvido de los aurinegros.

El golero titular, Pablo Migiore de muy buen primer tiempo declaró:

“Increíble el partido que perdimos. Lo teníamos controlando en el primer tiempo, ellos crecieron en el complemento y con contundencia lo dieron vuelta. Nosotros dispusimos de varias chance para convertir, pero no logramos. Cuando la pelotita no entra… Éramos rubios de ojos celestes y terminamos siendo unos negros feos. El fútbol es así. Me hubiera gustado terminar el campeonato de otra manera. Estoy muy contento en Peñarol, pero no sé realmente si estoy a la altura de un club de esta magnitud. Tengo contrato hasta junio, pero vamos a ver que pasa en el futuro. No hemos cumplido los objetivos y eso duele. La gente me ha tratado espectacular, a Peñarol lo siento como mi segunda casa. Por eso, siento que no cumplí”.

Mientras tanto, por otro lado también tuvo declaraciones el técnico Paolo Montero, siendo por el momento el sustituto de Jorge Fossati, pero que seguramente no siga adelante en esta función.

Paolo dijo: “Racing hizo buen partido, son cosas del fútbol. Ellos fueron concretos y nosotros no”

¿Ahora? “No me cambia nada, soy el técnico interino. La tengo clara. Respondo con todo respeto y preciso, para que se malinterprete, todo fue muy claro. Además, vienen las elecciones. Tampoco es algo que modifique mi forma de pensar” terminó diciendo.