En Nueva Zelanda me verás

La selección uruguaya sub 20, empató en la cuarta fecha del Sudamericano de la categoría y definirá el título en la última fecha contra Argentina, además del pase directo a los Juegos Olímpicos.

El equipo uruguayo, jugó mejor que el conjunto colombiano, que se dedicó a cortar el juego del anfitrión con constantes infracciones, sobre todo al doble cinco charrúa, que no pudo desplegar su juego.

Rodrigo Amaral fue nuevamente la figura del conjunto dirigido por Fabian Coito, sin embargo, los juveniles celestes, no lograron encontrar espacios ni combinarse como en partidos anteriores. Facundo Castro intentó por las puntas pero sin lograr enviar centros claros, siendo además fauleado constantemente por los laterales cafeteros. Gastón Pereiro no entró demasiado en juego y Uruguay lo sintió, como también sintió la ausencia de balones para Franco Acosta, quien no apareció en ningún momento.

Las más claras llegaron cerca del final del partido, cuando Jaime Baez reventó una pelota en el caño derecho, tras varios rebotes. La más peligrosa para Colombia, se dio también cerca de finalizar el tiempo de juego, pero fue Gastón Guruceaga quien tapara de gran manera, para mantener el cero en el arco charrúa.

Uruguay, jugará en la última fecha contra Argentina, quien viene de golear a Paraguay por tres tantos contra cero. Los celestes deberán obtener el titulo para ir directamente a los Juegos Olímpicos, además de obtener el título, que viene siendo esquivo para los celestes desde 1981.