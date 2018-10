Resultado Cerro - Peñarol 2015 (0-2)

PARTIDO SUSPENDIDO EL EL ESTADIO LUIS TROCOLI.

36´ Se detiene el partido por problemas en la tribuna de Cerro.

34´ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Peñarol Gooool de Aguiar de penal, cerca de atajar el penal Cubero pero la pelota paso por abajo de las manos.

32´ Penal para Peñarol, clara mano de Silva jugador de Cerro, Peñarol se puede poner a 3 goles de distancia.

31´ Tercer cambio en Peñarol, Gonzalo Viera entró en lugar de Andrés Rodales.

29´ Entró Joaquín Boghossian en Cerro en lugar de Gastón Martínez.

25´ GOOOOOOOOOOOOOOL de Peñarol Gooool de Zalayeta, floja la defensa de Cerro.

23´ Cambio en Peñarol, sale Pacheco y entra Piriz.

19´ Mucho mejor Peñarol, Cerro se desespera, tenemos un buen juego en el estadio Luis Trocoli del Cerro.

14´ GOOOOOOOOOOOOL de Peñarol Goool de Sandoval.

14´ Sale Mario Regueiro y entra Anibal Hernandez en Cerro.

12´ Saque de arco para Cerro, Mucho mejor el cuadro albiceleste en el partido, Peñarol no encuentra juego.

10´ Se viene Cerro se viene!!, otra ves Migliore salvando a Peñarol.

8´ Cambio en Peñarol, sale Facundo Rodriguez, y entra Aguiar.

6´ Buen disparo de Regueiro, buena intervencion del arquero mirasol.

2´ Falta sobre Migliore, Un buen centro de Mario Regueiro, pero Dorrego le hace una falta a el arquero de Peñarol que fue en busca del centro.

Comienza el Segundo Tiempo.

Final del primer tiempo en el Estadio Monumental Luis Tróccoli, Cerro y Peñarol igualan sin goles.

45´ Saque de arco para Cerro, se van a jugar 2 minutos mas.

42´ Centro de Urreta, Buscaba de cabeza Rodriguez el joven de Peñarol, cerca el aureinegro faltando unos minutos para que termine el primer tiempo del partido.

36´ Primera amarilla del partido y es para Diogo, y la cuarta para el jugador de Peñarol en lo que va del torneo uruguayo

34´ Tiro al arco de Silva para Cerro, el tiro salio afuera, partido mas parejo en este momento del duelo.

31´ Tiro de esquina para Cerro.

26´ Estuvo cerca Peñarol, Zalayeta intentó interceptar el centro desde la derecha con un taco. No pudo.

23´ Mueve mejor la pelota Cerro, Peñarol no genera, no realiza la mitad de la cancha y no remata al arco.

17´ Jugada preparada para Peñarol de un tiro libre cerca del area de Cerro.

13´ Falta de Martinez sobre Pablo Migliore, muy flojo el arquero de Peñarol en estos minutos del partido.

9´ En estos minutos es mas Cerro, mucha presion de los jugadores Albiceleste

7´ Diogo perdio una pelota que le pudo costar caro, silveira gano en la raya final, tiro de esquina para Cerro, marcador cerrado.

3´ Falta sobre el Japo Rodriguez, Tiro libre para Peñarol.

1´ Primer tiro al arco de Regueiro, Paso muy lejos, primera llegada de Cerro.

17:43 Por fin ¡Comienza el partido!

17:37 se demora el partido, los hinchas tienen que sacar las banderas de los tejidos para que el partido comienze.

17:15 Despues de 15 años estan hablititadas las 4 tribunas del estadio Luis Trocoli.

13:05 Los de Peñarol Migliore; Rodales, Bizera, Mc Eachen y Diogo; Urreta, Sandoval, Japo y Facundo Rodriguez; Pacheco y Zalayeta

13:00 Los onces titulares para Cerro Mathías Cubero; Baltasar Silva, William Martínez, Rodrigo Canosa y Silvio Dorrego; Gastón Martínez, Álvaro Brum, Rodrigo De Oliveira y José Luis Tancredi; Mario Regueiro y Hugo Silveira

13:00 Cerro volverá a recibir a Peñarol en el Tróccoli, donde le ganó la última vez que jugaron, los albicelestes necesitan sumar para alejarse de la zona del descenso y Peñarol buscaran ganar para despejar las dudas de los partidos amistosos del verano.

12:55 Buen dia a todos los lectores de VAVEL!! Bienvenido al minuto a minuto del partido entre Cerro y Peñarol, conrrespondiente a la primera fecha del torneo Clausura, el partido va a las 17:30 horas.