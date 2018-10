Resultado Defensor Sporting - Nacional en el Clausura 2015 (0-0)

22:10 Nos despedimos en VAVEL Uruguay. Esperamos que hayan disfrutado de la transmisión tanto como nosotros lo hacemos al acercarles las incidencias a ustedes. Nos reencontramos este martes, en el duelo entre Montevideo Wanderers y Zamora de Barinas en el Gran Parque Central, válido por el Grupo 5 de la Copa Bridgestone Libertadores.

22:06 El último empate oficial había sido por Copa Bridgestone Libertadores, en Medellín (2-2 ante Atlético Nacional), el 11 de marzo de 2014.

22:00 ¡FINAL DEL PARTIDO! ¡DEFENSOR SPORTING 0-0 NACIONAL! ¡INCREÍBLE! ¡EL TRICOLOR VUELVE A EMPATAR TRAS 47 PARTIDOS POR TORNEO LOCAL! No lo hacía desde la jornada número 13 del Clausura 2013, ante Racing Club (18 de mayo). El gol de Nacional había sido marcado por Vicente Sánchez y su entrenador era Rodolfo Arruabarrena.

90+3' Centro de Iván Alonso, a las manos de Martín Campaña.

90+3' Martín Campaña se queda con un remate de Gastón Pereiro.

90+2' Se recuperan tres minutos.

90+1' Despropósito del Chino Recoba que mandó fuera ese córner.

90' Se detiene el partido por una bengala encendida en la parcialidad alba

90' Córner desde el sector derecho para Nacional. Se encarga Recoba.

89' Falta de Mathías Cardacio (Defensor Sporting) sobre Gonzalo Porras (Nacional)

86' Remate de Gonzalo Porras (Nacional) desde fuera del área. Lo contiene de buena manera Martín Campaña (Defensor Sporting).

84' Cambio del Defensor Sporting Club: Se retira Adrián Luna e ingresa Maximiliano Barreiro.

81' Brian Lozano (Defensor Sporting) penetraba el área de Nacional, definía y posteriormente reclamó una mano de José Manuel Aja (Nacional)

79' Remate desviado de Federico Gino Acevedo (Defensor Sporting)

77' Centro de Gonzalo Bueno (Nacional). A las manos de Martín Campaña (Defensor Sporting)

73' Débil remate de Federico Gino Acevedo (Defensor Sporting). A las manos de Bava (Nacional)

72' Cambio de Nacional: Ribair entra en lugar de Santiago Romero (lesionado).

70' Pésima definición de Federico Gino Acevedo (Defensor Sporting). Saque de puerta que hará Jorge Bava (Nacional)

70' El córner de Álvaro Recoba (Nacional) es despejado por la defensa local.

69' Doble sustitución de Nacional: Gonzalo Bueno entra en sustitución de Sebastián Fernández. Álvaro Recoba entra en lugar de Carlos de Pena.

68' Sebastián Fernández (Nacional) remata a puerta. Bien Martín Campaña (Defensor Sporting) enviándola al córner.

67' Tiro de esquina para Nacional.

66' El centro de Carlos María de Pena (Nacional) es repelido por la defensa de Defensor Sporting.

65' Mario Risso (Defensor Sporting) comete una durísima infracción sobre Santiago Romero (Nacional). Amonestado el defensor local que quedó expuesto tras una subida de Robert Herrera (Defensor Sporting).

62' Amonestado Ignacio Risso (Defensor Sporting)

61' ¡HUUUUUY! ¡Traba justo Mario Risso a Iván Alonso, evitando el primer gol tricolor!

60' Cambio del Defensor Sporting Club: Sale Matías Alonso, entra Ignacio Risso.

57' Falta de Diego Arismendi (Nacional) sobre Adrián Luna (Defensor Sporting)

57' Martín Campaña (Defensor Sporting) se recupera justo cuando estaba a punto de marcar un gol Iván Alonso (Nacional)

56' Infracción en la carga de Adrián Luna (Defensor Sporting) sobre Jorge Bava (Nacional)

55' Martín Campaña (Defensor Sporting) embolsa como los antiguos un centro de Carlos María de Pena (Nacional)

52' ¡HUUUUUUUUUUY! ¡Martín Campaña salvó a Defensor Sporting! ¡Lo tuvo Sebastián Fernández!

51' Córner que corresponde a Nacional.

48' Remate de Iván Alonso de vaselina. Contenido por Martín Campaña (Defensor Sporting)

46' ¡HUUUUUUY! ¡Cerca Nacional del primero! ¡No la pudieron meter ni Sebastián Fernández ni Iván Alonso!

21:08 ¡COMENZÓ LA SEGUNDA PARTE!

21:07 Vuelven los equipos para el segundo tiempo.

Final del primer tiempo. Nacional 0-0 Defensor Sporting.

43' ¡ATAJADÓN! Martín Campaña (Defensor Sporting) le contuvo el primer gol a Iván Alonso (Nacional)

42' Otro tiro de esquina para Nacional.

41' Matías Alonso (Defensor Sporting) le gana en las alturas a su hermano Iván (Nacional) y despeja.

41' Córner para Nacional. Se encargará del cobro Gonzalo Porras.

37' ¡HUUUUUUUUY! Nicolás Olivera (Defensor Sporting) remata el cobro de falta, pero se va apenas desviado.

36' Falta de Diego Polenta (Nacional) sobre Nicolás Olivera (Defensor Sporting).

35' Andrés Scotti (Defensor Sporting) despeja una pelota que llegaba al área producto de un centro de Gonzalo Porras (Nacional)

31' Centro de Brian Lozano (Defensor Sporting). Jorge Bava (Nacional) se queda con la pelota.

30' Falta de Mathías Cardacio (Defensor Sporting) sobre Jorge Bava (Nacional)

30' Se cumple el primer tercio del partido.

26' Espectacular quite de Adrián Luna (Defensor Sporting) cuando Carlos de Pena (Nacional) se preparaba a rematar.

25' Infracción de Gastón Pereiro (Nacional) en zona ofensiva. En la recarga, Diego Polenta salva a Nacional.

23' ¡HUUUUUY! ¡Cerca Federico Gino Acevedo (Defensor Sporting) del primero! Aunque en la jugada previa, era fuera de lugar de Brian Lozano (Defensor Sporting), que no fue apreciado por Tarán.

21' Notable cierre de Diego Polenta (Nacional) cuando llegaba con peligro Nicolás Olivera (Defensor Sporting). El delantero violeta intentó simular un penal que de haber sido por Cunha debió ser amonestado.

18' Brian Lozano (Defensor Sporting) remata desviado.

17' Falta sobre Brian Lozano (Defensor Sporting)

16' Mario Risso (Defensor Sporting) le gana a Diego Arismendi (Nacional) y envía la pelota al córner. Lo hará efectivo Gonzalo Porras (Nacional)

15' Tiro libre para Nacional. Se encarga Carlos María de Pena.

13' Combinación entre Olivera y Matías Alonso. Desviado el remate del delantero violeta.

4' ¡Cerca Defensor Sporting! Matías Alonso le ganó en zona aérea a José Aja (Nacional) pero cabeceó de forma elevada

20:05 ¡PITÓ ANDRÉS CUNHA! ¡Ya juegan Defensor Sporting y Nacional!

19:57 Los equipos ya penetran el terreno de juego del estadio Luis Franzini.

Mientras tanto, esta es la alineación de Nacional con las dos variantes mencionadas anteriormente: Jorge Bava (capitán), Santiago Romero, José Manuel Aja, Diego Polenta, Juan Manuel Díaz, Gonzalo Porras, Diego Arismendi, Gastón Pereiro, Sebastián Fernández, Carlos María de Pena e Iván Alonso.

Así jugará Defensor Sporting: Martín Campaña, Emilio Zeballos, Andrés Scotti, Mario Risso, Robert Herrera, Federico Gino Acevedo, Mathías Cardacio, Adrián Luna, Brian Lozano, Nicolás Olivera (capitán) y Matías Alonso.

Nacional no podrá contar en este partido con su capitán Gustavo Adolfo Munúa, quien atajó los últimos minutos en Chile y el partido de vuelta en el Gran Parque Central con molestias en el hombro y ha sido parado por precaución. Le sustituye Jorge Bava, además, Diego Polenta será titular en lugar de Guillermo de los Santos. El ex Bari vuelve al equipo tras la suspensión que no le permitió actuar en Copa Libertadores.

Por su parte los tricolores obtuvieron los dos torneos de verano que disputaron, pero vienen de un fracaso rotundo en Copa Bridgestone Libertadores, donde quedaron eliminados en Primera Fase ante el Palestino de Chile (global 2-2)

Defensor Sporting, de una mediocre campaña en el Torneo Apertura, despidió a su entrenador, Fernando Curutchet y contrató al subcampeón con Racing, Mauricio Larriera. Buscará ganar el Clausura para forzar finales ante el tricolor.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos al minuto a minuto del encuentro que disputarán Defensor Sporting Club - Club Nacional de Football, en el Estadio Luis Franzini. El partido corresponde al Torneo Clausura 2015.