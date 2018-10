Peñarol: Jornada de evaluaciones físicas y premiaciones.

Ayer fue jornada de evaluaciones físicas para los componentes del plantel principal a cargo del profesor Turrén. Zalayeta (carga en los gemelos) , Migliore (molestia en la rodilla), Leandro Gelpi (mononucleosis) y Jonathan Urretaviscaya (pisotón en el empeine) no bajaron a la cancha.

Si bien Pablo Bengoechea expresó "No hay apuro, tenemos unos cuantos días para trabajar y definir el equipo para jugar en Rivera", ensayará el once titular ante la Tercera División, el próximo viernes en Los Aromos. Carlos Valdez ingresaría a la zaga por Emilio Mc Eachen, mientras que Aguiar también se metería en el once inicial, formando parte del “doble 5” junto a Jonathan Sandoval.

Premios del Consejo Ejecutivo Juvenil de AUF.

Además en la pasada jornada se realizó la entrega de premios del Consejo Ejecutivo Juvenil de AUF de la temporada 2014 en el Museo del Fútbol del Estadio Centenario.

En esta oportunidad Diego Rossi fue premiado por destacarse como máximo goleador de Sub 16 y Agustin Dávila como goleador Sub 15. Conjuntamente, el club recibió los premios por haber ganado el Apertura (Sexta), el Clausura (Sub 16) y el Campeonato Uruguayo (Sub 16).