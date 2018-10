Gutiérrez: "Otros equipos tampoco juegan donde deben"

En rueda de prensa de este viernes, el entrenador de Nacional, Álvaro Gutiérrez recibió preguntas acerca de la determinación de que su equipo sea visitante en el Estadio Centenario y no en el Campeones Olímpicos de Florida, como correspondía y el orientador del conjunto albo le apuntó con munición gruesa a los dirigidos por Pablo Javier Bengoechea.

“Esas cosas a mí no me conciernen, me preguntaron dónde me gustaría jugar, solo respondí eso, no sé porque está mal cuando hay otros equipos que tampoco juegan en las canchas que tienen que jugar”. Si bien no lo dijo directamente, dio a entender que se refería a Peñarol, que este fin de semana visita a Tacuarembó en Rivera.

Respecto al equipo, el Guti sigue con dudas por los estados físicos de Ribair Rodríguez, Iván Alonso y Diego Arismendi, este último fue el único de los tres que se movió de forma normal en los movimientos matutinos de este viernes.

El probable equipo tricolor para el domingo es con el capitán Gustavo Munúa bajo palos, una línea de cuatro con Sebastián Gorga, Guillermo de los Santos, Diego Polenta y Juan Manuel Díaz; en el medio Gonzalo Porras y Diego Arismendi como doble contención; y arriba, para atacar, Gastón Pereiro por derecha, Carlos de Pena por izquierda y en punta Sebastián Fernández y Leandro Barcia.