Gracias Diego

En la noche del 11 de marzo de 2015, uno de los mas grandes jugadores de los ultimos 50 años en lo que respecta a la selección uruguaya, anuncio su renuncia. No puedo explicarles todas las sensaciones y sentimientos que siento en este momento, no me darian un millon de caracteres para describir los momentos fantasticos que me hiciste vivir en la selección y en tus clubes, pero sobre todo en tu selección.

Me quedo con una anécdota que es mas que conocido por los mayorias. Aquel 10 de octubre de 2009, luego de que se nos cayeran todas las ilusiones de ir al mundial tras caer con Perù, tuvimos que enfrentar a la selecion de Ecuador en Quito, y si digo tuvimos, porque cada uruguayo tuvo una parte de su corazon puesto en la cancha, sobre todo cuando los locales abrian el marcador, sin embargo la garra se vio presente tanto en vos como en Luis para hacer ese gol que nos revivio casi que instantáneamente.

Nunca olvidare que muchos me criticaron en su momento porque pedi el ingreso de Cavani, cuando el ingreso y le cometieron el penal, recuerdo que el dijo “lo pateo yo”, se vio clarito en la transmisión, sin embargo tu sangre fria, tu corazon caliente y tu amor por la camiseta, no dejo que nadie lo patee, es verdad erraste otros como contra Brasil en las Confederaciones, pero como dijo un dia un exdefensa argentino “los buenos jugadores aparecen en los malos momentos”. Y le rompiste el arco al golero, le pegaste con furia y garra, le pegaste con bronca, con esa bronca que te habias quedado cuando quedamos afuera de la Copa America 2007, o por broncas de pelotas que no entraron y se escucharon los silbidos de los impacientes, de los incredulos, de los mal agradecido.

Despues vino el mundial. ¡Que Mundial!, nunca podre olvidar tu gol a Ghana, tu balazo contra Sudafrica o el penal contra los mismos africanos. No puedo olvidarme tampoco del golazo que le hiciste Holanda y luego tu gran gol ante Alemania, tampoco dejare de pensar que fue una lastima como pego en el palo ese ultimo tiro libre en la hora. Terminar cuartos era algo que si bien para los uruguayos era mucho, a vos no te convencia, vos querias marcar la historia, quedar en la historia charrua por algo, como tu abuelo quedo como tecnico y tu padre como jugador.

Y llego la Copa America, esa que te dio tanto dolor de cabeza por la prensa, cuando estabas pasando un mal momento en el amor y muchos se aprovechaban para querer tirarte abajo todo lo que constuiste con humildad y silencio. No era una mas, querias ganarla por tu abuelo, por tu padre, pero sobre todo por vos y por la gente, por callar a tantos de afuera que hablan y hablan y vos calladito seguias quietito, aguantando golpe tras golpe, levantandote cuando te caias y demostrando que nunca te ibas a rendir. Como si fuera poco, hiciste terrible golazo de penal contra Argentina, Uruguay paso y tenia todo rumbo a su 15ª copa. Todos decian que no estabas jugando bien por que no llegaban tus goles, sin embargo callaste a todos en el Monumental, hiciste dos de los tres goles y callaste todos esos rumores de que habia gente que te tenia atado los pies, que te habian hecho un gualicho, que te querian tirar la carrera abajo, la envidia era mucha y vos pudiste salir sin problemas.

Como si fuera poco, bastiste los records de Rodriguez y Scarone. ¿Qué mas te puede pedir la gente?. Ganaste el Balon de Oro en el Mundial y fuiste dos veces Pichichi en España. Ganaste todo lo que estuvo a tu alcanze y siempre con humildad.

Diego, es verdad que muchos te critican- y lo seguiran haciendo- pero a palabras necesias oidos sordos, si en España critican a Casillas, si en Brasil critican a Ronaldo, sin Argentina critican a Messi, por que no te van a criticar a vos, que estuviste y estaras para siempre, en el top mundial como jugador, pero sobre todo como persona. Gracias Diego, Gracias por tantas alegrias!