Velásquez mejora

Nacional enfrentó a Boston River en un partido amistoso el lunes en Los Céspedes y venció por 5-1. El hondureño Velásquez fue de la partida y sufrió un golpe brutal al chocar con un rival y fue internado en el CTI de la Asociación Española luego de haber permanecido mareado por varios minutos.

Hoy se supo que el defensor ha mostrado una considerable mejoría, por lo que si la tomografía que se le realizará el jueves muestra los buenos resultados que se cree arrojará, es factible que el futbolista abandone la sala de cuidados intensivos para pasar a una intermedia o común, y posteriormente, de continuar evolucionando como hasta ahora, pueda volver a hacer fútbol con sus compañeros.

El equipo tricolor retorna el día miércoles a la hora 9.30 en Los Céspedes a los entrenamientos, ya que hoy martes los jugadores tuvieron libre la jornada. El director técnico Álvaro Gutiérrez sabe que no contará con Gastón Pereiro y Rodrigo Amaral, quienes se encuentran actualmente en París con la selección sub 20, ya que en el día de mañana se disputará ante Francia el primero de una serie de amistosos que se han previsto en tierras europeas. A su vez, el entrenador Rudy Rodríguez no contará mañana a la hora 16 en Jardines del Hipódromo con Leandro Otormín para el partido ante Danubio de Tercera División, ya que el delantero también forma parte del seleccionado juvenil.

Quien sí dirá presente en los trabajos luego de mucho tiempo al margen será el lateral Jorge Fucile, quien obviamente aún no se encuentra en óptimas condiciones para tener minutos en cancha, pero volverá a entrenar esperando ganarse un lugar en la oncena titular.

Por otra parte, comenzó hoy martes la venta de entradas para el encuentro del domingo ante Atenas de San Carlos en el Gran Parque Central. La fijación de la hora del encuentro está sujeta a lo que ocurra con la selección nacional sub 17 que enfrentará a Paraguay ese mismo día, ya que se pretende poder televisar ambos encuentros, por lo que sus horarios no coincidirán. De este modo, el partido de los albos se disputará a la hora 17.30, 19 o 21, dependiendo de lo que se disponga para el certamen continental.