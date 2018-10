Un Matador suelto en Marruecos

Primer partido del 2015 para la “Celeste”. El entrenador Oscar Tabarez sabe que afronta una extensa renovación en su plantel, con nuevos jugadores, y además, una táctica a estrenar: 4-3-3 ante un rival africano en este nuevo año, en el que tenía la intención de salir a la cancha y demostrar que los cambios que se habían producido, hayan sido funcionales al juego mismo de Uruguay.

El protagonismo, en la primera parte, no estuvo por ningún bando: tanto Marruecos como Uruguay no podían jugar de manera correcta la pelota, dejaban muchos espacios en el sector defensivo y sus respectivos mejores jugadores no influían en el juego. A tal punto, que la primera llegada de gol ocurrió a los 44 minutos, en el que el delantero local Amrabat remató al travesaño tras una buena jugada colectiva. Sólo eso. Muy poco para un partido que tuvo como figuras a los defensores centrales por sus arriesgadas intervenciones (en especial Diego Godín).

Haciendo el análisis coherente, muchas piezas claves no aparecieron en el combinado de Tabarez: el principal, sin dudas, fue Nicolás Lodeiro, quien no influyó en su sector y generó muy pocas situaciones de peligro; los laterales Álvaro Pereira y Maxi Pereira no lograban hacer su función acorde a la posición, ya que el ida y vuelta característico de ellos no ocasionó riesgo para la defensa marroquí (¿será que el DT prefiere, en este nuevo esquema, ocupar menos la mitad de la cancha con ellos pero con las intenciones de que la materia ofensiva pueda sacar réditos positivos?); y por último, no gravitó Jonathan Rodriguez, importante para sacar ventajas con su velocidad.

Era indudable hacer cambios para la segunda mitad, y ahí, mejoró un poco la selección “Charrúa”, aunque con las mismas falencias de los 45 minutos anteriores. Egidio Arévalo Rios se convirtió en la gran figura del mediocampo, cuya recuperación y distribución del balón fueron claves para los ataques visitantes; se movieron e inquietaron más a los centrales los delanteros Edinson Cavani y Diego Rolán; y un factor a destacar fue la actuación de Fernando Muslera, quien logró defender su arco en reiteradas ocasiones.

Dicho todo eso, cuando transcurrían tan sólo 6 minutos del complemento, Diego Rolán cayó dentro del área tras una infracción, el árbitro cobró penal y Edinson Cavani lo cambió por gol. Después de ello, el “Maestro” hizo algunos cambios: le dio minutos al “Tata” González, Giorgian de Arrascaeta, Guzmán Pereira y Christian Stuani. Como consecuencia, se modificó el esquema pero las intenciones de juego eran las mismas. Presión en todas las líneas, buena visión para transportar la pelota, y con el fin de aventajar a su rival por más de un gol.

Estando por debajo en el marcador, el equipo comandado por Badou Ezaki intentó como pudo, generando riesgo en la portería de Muslera tras remates de Achraf Lazaar, Mohcine Iajour y Omar El Kaddouri, pero destacando el buen trabajo ofensivo presentado en este encuentro.

Prueba superada para Uruguay en suelo africano. Costó pero lo ganó, y además, mostró aspectos negativos y positivos. Los primeros de ellos tendrá que mejorarlos antes de que comience la Copa América de Chile, en junio; los segundos, el entrenador tendrá que ser sabio y lograr mantenerlos en campo.