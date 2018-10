Goleada en blanco y negro

Wanderers : Leonardo Burián, Alex Silva, Martín Rivas, Maximiliano Olivera, Martín Galain, Santiago Martinez (81’ Jontahan Rodríguez), Matías Santos, Diego Riolfo, Nicolás Albarracín (61’ Leandro Reymundez), Santiago Bellini, Gastón Rodríguez (55’ Adrián Colombino). D.T: Alfredo Arias.

Cerro : Sebastián Fuentes, Nicolás Techera, Williams Martínez, Rodrigo Canosa, Andrés Ravecca (28’ Luis Urruti), Rodrigo De Oliveira, Anibal Hernández, Matías Abisab, Lucas Hernández (86’ Gonzalo Montes), Mario Regueiro (86’ Federico Muñoz), Hugo Silveira. D.T: Miguel Falero.

MARCADOR : 9' Gastón Rodríguez (W, de penal) 35’ Santiago Bellini (W) 40’ Mario Reguiero (C) 80’ Diego Riolfo (W) 85’ Matías Santos (W).

ÁRBITRO : Javier Bentancor. Asistido por: Eduardo Aguirre y Gino Cottini.