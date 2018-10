Nacional - Peñarol: El clásico más emotivo de los últimos años

Nacional llega a la definición como brillante campeón del Torneo Apertura en el que solo perdió 3 puntos, y además como ganador de la Tabla Anual, en tanto que Peñarol accede únicamente como campeón del Torneo Clausura.

Por lo tanto, el bolso tendrá dos opciones para ganar el Uruguayo, por lo que si pierde el domingo, habrá una serie de dos partidos para establecer el campeón. Por el contrario, si ganan los tricolores, se liquidará todos en ese mismo juego.

Ya con la presencia del Sub 20, Gastón Pereiro,el equipo del Parque Central retornó a los entrenamientos en Los Céspedes. En el mismo, Álvaro Gutiérrez realizó ejercicios en espacios reducidos y llevó adelante un trabajo táctico, en el que volvió a repetir el equipo con el cual practicó durante toda la semana. Pereiro, llegó este viernes luego de defender a Uruguay en el Mundial Sub 20, hizo fútbol en espacios reducidos pero no formó parte de los trabajos tácticos, en el que sí estuvo Sebastián Fernández.

El DT tricolor trabajó tácticamente con Gustavo Munúa, Santiago Romero, Sebastián Gorga, Diego Polenta, Alfonso Espino, Gonzalo Porras, Diego Arismendi, Sebastián Fernández, Leandro Barcia, Iván Alonso y Carlos De Pena. En caso de que defintivamente juegue Pereiro, el que saldría del equipo sería "Papelito" Fernández.

Peñarol regresará a su alienación habitual, con el retorno del zaguero Emilio Mac Eachen, que cumplió su sanción por acumulación de amarillas, y la vuelta del brasileño Diogo, quien superó la lesión que lo dejó afuera del partido ante Racing.

El mirasol realizó esta mañana su última práctica de cara al clásico. Los futbolistas amanecieron en Los Aromos, dado que concentraron un día antes de lo que lo hacen habitualmente, y cerca del mediodía ensayaron jugadas de pelota quieta.

Los once manyas que apuntan a forzar dos finales más por el uruguayo serían; Pablo Migliore, Jonathan Sandoval, Carlos Valdez, Emilio Mac Eachen, Diogo Silvestre, Sebastián Píriz, Luis Aguiar, Jonathan Urretaviscaya, Jorge “Japo” Rodríguez, Antonio Pacheco y Marcelo Zalayeta.

La última final entre ambos grandes fue hace cinco años, cuando la situación era al revés, Peñarol tenía la doble chance y el título fue para los carboneros.