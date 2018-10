Regreso golpeado

Malherido. Así quedó Plaza Colonia después de la derrota desde atrás en el Estadio Alberto Supicci a manos de los "Bichos Colorados".

Se vivió con gran expectativa la antesala de este encuentro en toda la ciudad, la gente se arrimó en gran número hasta el principal recinto de la ciudad, en donde se congregaron cientos de hinchas, para ver el ansiado regreso del "Pata Blanca" al círculo de privilegio del Uruguay en materia futbolística.

El partido comenzó siendo dominado por los locales, pero sin poner en riesgo el arco colorado. Rentistas, atacó principalmente por la banda derecha en el primer tramo del juego, en donde Nicolás Rodríguez encontró los espacios necesarios para desbordar y tirar centros o provocar faltas que él mismo ejecutó. Esta fue una de las grandes armas de los visitantes en todo el encuentro. Los tiros libres y córners fueron las principales armas que desenfundaron, y que los locales nunca pudieron contrarrestar. Fue así que a los 24' de juego, Rentistas lanzó su primera amenaza: tiro desde la esquina de Rodríguez, desvío en el primer palo y Maidana convirtió un gol bien anulado por el árbitro asistente. A partir de allí, los del Cerrito de la Victoria encontraron uno de los caminos que los condujeron a la victoria.

A pesar del predominio colorado en ese momento, llegaron jugadas peligrosas para el arco custodiado por Guillermo Reyes, y el que generalmente se las ingenió para hacer esto fue Nicolás Dibble, quien con gran velocidad y astucia pudo desempeñarse muchas veces sólo en el ataque, y poner en jaque a la defensa rival (asistido en reiteradas ocasiones por balones largos desde la mitad de la cancha, siendo sus emisores Cristian Malán y Ezequías Redín). Por esta vía llegó el primer gol del partido. Dibble realizó un gran desborde por la banda derecha, pasando en velocidad a sus contrincantes, para luego lanzar un pase hacia atrás, que Sergio Leal no dudó en definir contra el palo y sentenciar la apertura del marcador.

Tras esto, los quince minutos posteriores fueron rotunda y absolutamente del equipo local, hasta que en la última jugada del primer período, Nicolás Rodríguez lanzó un córner cerrado desde el sector izquierdo y a Kevin Dawson se le escapó el balón, como si fuese un jabón, lo que hizo que el cotejo se igualara. Esto le dio un gran respiro al equipo rojo, que se retiraba de una manera no esperada hacia los vestuarios.

El segundo tiempo comenzó totalmente disputado en la mitad de la cancha, hasta que a los 6' una triangulación entre Guillermo Maidana, David Terans y Matías Mier (con la colaboración de la pasividad defensiva), hizo que este último decretara el segundo tanto para los "Bichos Colorados", quienes de esta manera se ponían adelante en el marcador. A partir de allí, el dominio del resto del encuentro fue de Rentistas, que con una defensa sólida (vale remarcar que jugó con una línea de tres en el fondo) de la mano de Erik Cabaco logró que ya no gravitara tanto Dibble como en la primera parte, y así hacerse cargo del balón jugadores como David Terans y Matías Mier, quienes ofreciendo un buen juego por las bandas lograron conectar de buena manera grandes oportunidades con los delanteros.

Eduardo Espinel (D.T. de Plaza Colonia) quiso revertir el trámite del encuentro lanzando a la cancha a Federico Puppo, quien pudo pelear algunos balones, dada su movilidad constante en el frente de ataque, pero no estuvo tan bien acompañado, ya que ni Marcelo Fernández ni Facundo Waller contribuyeron para que esto pasara. El partido se les complicó más aún, ya que en los minutos 27 y 39 fueron expulsados Waller y Alejandro Furia, siendo este último mal quitado del campo de juego, ya que Fuentes con una tarjeta amarilla hubiese solucionado las cosas.

Este fue el punto de inflexión que hizo que los locatarios ya no tuvieran armas para poder quebrar la línea defensiva de la visita, y estos últimos solo se limitaran a lanzar contragolpes, no bien fructificados en el final.

Después del pitazo final, VAVEL URUGUAY estuvo en la zona de vestuarios para conversar con los protagonistas y que estos sacaran sus conclusiones sobre lo que fue el encuentro.

Eduardo Espinel: "Fue un partido que se dividió en dos partes, con el primer tiempo que estuvo bastante parejo, con situaciones para los dos lados, y el segundo tiempo, que con el gol en el último minuto de la primera mitad y el segundo gol tempranero, hicieron que tuvieramos un golpe psicológico muy fuerte. Y más tarde se disvirtuó un poco el segundo tiempo con las expulsiones, pero sin dudas que hay mucho para corregir y trabajar, pero con la tranquilidad de que los muchachos dieron todo, y que tuvieron la valentía de seguir luchando hasta el final. Estoy contento por el debut y preocupado por el resultado". Con respecto a la afición, el director técnico no tuvo más que palabras de agradecimiento: "Es muy linda la fiesta y el colorido que aporta la gente, y ellos saben el esfuerzo que está haciendo el club para estar en Primera División, y no tengo dudas de que va a seguir acompañando, porque este grupo se lo merece. No va a ser fácil, pero estamos con muchas ganas e ilusión de salir adelante. Tenemos que seguir aprendiendo, seguir luchando, seguir demostrando que por algo estamos acá"

Por otro lado, otro de los jugadores que brindó declaraciones fue Cristian Malán (quien tuvo un buen partido durante los minutos que el "Pata Blanca" dominó): "Estamos tristes por el resultado, ellos nos complicaron por el juego aéreo, que es la gran arma de ellos. Nosotros encontramos el gol gracias a una buena jugada colectiva y justo en el final del primer tiempo ellos encuentran el gol y posteriormente nos convierten ese gol tempranero. Creo que las expulsiones que recibimos hicieron que vieramos la cancha enorme, y eso ayudó para que se nos escaparan estos tres puntos. Ahora nos toca Liverpool, que es un rival directo, ya que ascendió junto con nosotros, y tenemos que salir a sacar puntos para salvarnos del descenso, que es el objetivo"