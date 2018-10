Danubio de "Maravilla"

Ambos venían de debutar en la Copa Sudamericana con suerte dispar. Los franjeados habían caído por la mínima diferencia ante Universidad Católica en Chile. Por otra parte, los pedrenses se despacharon con la goleada 4 a 1 ante Real Potosí de local y definirá en Bolivia. De todas formas, los de Jorge Castelli arrancaron mejor. A los 10 minutos dominaban el encuentro y Jorge Giordano mandó un cambio táctico buscando equilibrar.

El reloj corría y las cosas no se modificaban, los de Maroñas tenían las chances pero no podían convertir. Al minuto 22 Leandro Sosa remató y encontró una gran atajada de Martín Rodríguez y en el rebote Giovanni Zarfino no logró abrir el marcador.

10 vueltas de reloj después, Matías Mirabaje quiso emular lo hecho entresemana y su tiro libre rozó el ángulo y se perdió afuera. Con un par de amarillas sacadas por el árbitro Darío Ubriaco se fue la primera parte.

Para los segundos 45 minutos Juventud ingresó con dos modificaciones. Fernando Machado que estaba amonestado le dejó su lugar a Federico Platero, lo propio hizo Maximiliano Lemos con José Pablo Varela.

Cuando se jugaban solo cuatro minutos del complemento Jaime Báez dejó de cara al gol a Gastón Puerari y este definió desviado. Pedrenses y franjeados seguían en tablas. A los 14 se dio el punto de inflexión, Castelli mando a la cancha a Carlos Grossmüller quitando a Ignacio González de mal partido.

Matías Duffard tuvo la apertura luego de un centro suyo que se cerró y dio en el horizontal y parecía un 0 a 0 clavado. Pero a los 38 de la segunda parte, Maravilla recién ingresado y en su regreso a Danubio definió de forma magistral un tiro libre y puso la apertura del marcador.

Pero eso no sería lo último, al minuto 42 otra vez Grossmüller, ahora de penal le dio la victoria a los de Jorge Castelli por 2 a 0.

Danubio empezó de la mejor manera y va con buena cara a definir la llave con los chilenos el miércoles en el Estadio Luis Franzini. Por otra parte, Juventud irá a defender su ventaja de tres goles el jueves a la altura del Víctor Agustín donde oficia del local Real Potosí.