La espina clavada

Nunca pudo hacerlo, jamás pudo salirse victorioso en una llave de Copa Sudamericana. Parece mentira, pero, a pesar de ser el equipo uruguayo que más veces se clasificó para este torneo, nunca logró superar el primer escollo.

Esta vez no fue la excepción. Después de la derrota en San Carlos de Apoquindo por 1 a 0, Danubio no supo como levantar esa diferencia, viéndose superado por el equipo chileno, ya sea teniendo el control del balón o no.

El partido comenzó con el equipo uruguayo presionando y la Universidad Católica más prolija con el esférico en sus pies. A "La Franja" no le estaban saliendo las cosas, ya que los chilenos fueron un equipo (sobre todo en esta parte del encuentro) que jugó con la desesperación del rival, ya sea aguantando la pelota o distribuyéndola entre sus mediocampistas y delanteros.

Todo empeoró cuando a los 18', tras un mal despeje de la zaga danubiana, el lateral izquierdo Espinoza lanzó un centro en tres cuartos de cancha y Matías De Los Santos no pudo hacer más que peinar ese balón y terminar convirtiendo un gol en propia puerta, que a la postre sería demoledor, dejando a Franco Torgnascioli sin posibilidades de evitarlo.

A partir de allí, el trámite fue absolutamente de "Los Cruzados", manteniendo la defensa y el mediocampo bien estructurados y sacando contragolpes que hirieron al conjunto danubiano. Sin embargo, Sebastian Fernández (al minuto 37) contó con una clara chance para poder igualar, pero el balón le quedó largo y Toselli se hizo con el esférico.

Al comenzar el segundo tiempo, Jorge Castelli sorprendió a más de uno, lanzando a la cancha a Faber, Grossmüller y Saracchi al mismo tiempo. La segunda parte comenzó con Danubio dominando el balón, haciéndose cargo del mismo Carlos Grossmüller, realizando buenas combinaciones con Juan Manuel Olivera. Y así fue como vino el gol del espigado delantero. Tras un pase entre líneas y el desvío en un defensor chileno, el ex atacante de Peñarol definió de gran manera para superar al arquero trasandino y convertir un gol que dio ánimo a los uruguayos. Ya Danubio más encendido en ataque, tuvo algunas chances que hubieran propinado mayores esperanzas, como por ejemplo un remate en el palo de "Maravilla" Grossmüller (quien fue el mejor jugador del equipo franjeado, jugando solo 45 minutos).

Cuando ya las aspiraciones se iban esfumando, llegó un córner corto de Universidad Católica en el minuto 81, Marco Medel realizó un centro a ras del césped y Mark González tocó ese balón hacia el gol, para así terminar de extinguir las ilusiones de los dirigidos por Jorge Castelli. A partir de ese momento, el partido fue un mero compromiso para el equipo uruguayo, que no quería nada más que el señor Zambrano diera por finalizado el encuentro.

Una vez más, Danubio no pudo con los fantasmas de esta 1º fase, que edición tras edición le vienen apagando la llama de la expectativa de una nueva temporada que comienza. Ahora "La Franja" se tiene que enfocar en el ámbito local, para poder olvidar este traspié tan recordado por todos.