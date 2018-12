Emociona a Esteban Quiroz su llegada a los Padres

Un nuevo reto llegó a la carrera de Esteban Quiroz al ser intercambiado a los Padres de San Diego. Tras siete años en la LMB, tuvo su primera participación en las ligas menores de los Estados Unidos el verano pasado, con la organización de los Medias Rojas.

El nacido en Ciudad Obregón, Sonora, expresó su asombro ante el cambio. "No me lo esperaba, pero la gente de Boston habló conmigo y me dijeron que van a venir mejores cosas, que voy a tener más oportunidad y me siento muy muy agradecido con ellos por darme este año de gran aprendizaje y experiencias, para ir el año que viene con San Diego más motivado y más confiado".

El "Pony" tuvo poca participación el verano, solo ocho juegos en el nivel Rookie y 24 al ser ascendido a Doble A, con promedio de .286 en 101 turnos al bat. En defensa, disputó 195 innings, todos en la segunda almohadilla con solo un error registrado, antes de intervenirse quirúrgicamente para tratar una hernia.

"Trato de mantenerme enfocado en tener salud, estamos en el Pacífico y disfruto estos juegos aquí en México, y de lleno el otro año estar sano. Todavía no sé si vaya a estar en el Spring Training, no me lo han dicho, pero esperemos que sí y con todas las ganas de hacer un buen papel".

En el cambio, los Medias Rojas adquirieron al lanzador Colten Brewer, quien tenía oportunidad de hacer el roster de 40 con los Frailes. Es diestro y su curva alcanza grandes revoluciones.

El utility de 26 años conoce la historia de la afición californiana con los jugadores mexicanos. "San Diego ha tenido popularidad con la gente mexicana, les gusta el pelotero mexicano y no les ha quedado mal no tengo duda que me van a tratar muy bien. Voy a tratar de dar mi 100% en cualquier entrenamiento en cualquier juego diciéndoles que estoy presente para para estar en una apertura de grandes ligas en el equipo grande".

Hasta el momento, Quiroz mencionó no sabe hasta dónde tiene permiso de seguir jugando con Los Mochis. "Cuando todavía no venía a Cañeros, me pidieron que descansara, pero yo las había dicho que me dieran la oportunidad de estar aquí. En sí no me dijeron qué fecha parara, pienso que será a eso de finales de diciembre o en enero, pero creo que va a ser este mes".

"Ojalá yo llegar hasta donde se pueda, pero también hay que pensar un poco en el cuerpo y en las cosas que vienen para Estados Unidos", finalizó.