Francia sufre para sacar la victoria en Irlanda

Los choques entre Irlanda y Francia suelen ser cerrados y ya con algunas anécdotas para la historia, donde este lunes tuvieron otra rivalidad más en donde la Selección Gala se quedó con el triunfo 1-0, en duelo de la Jornada 2 de las Eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2024.

Las emociones fueron escasas durante los primeros 45 minutos, aunque fueron los subcampeones quienes estuvieron más cerca de abrir la pizarra.

Al minuto 8 un taconazo dentro del área parecía que dejaba en inmejorable oportunidad a Kylian Mbappé para meter el fogonazo, pero la defensiva intervino de manera oportuna. Pasada la media hora de acción, un tiro de media distancia fue desviado por Antoine Griezmann que se fue por un costado. De hecho el propio elemento colchonero, 7 minutos después, se anticipó a primer poste y el esférico se fue por un costado tras el impacto de cabeza.

En el amanecer del segundo tiempo, Benjamin Pavard robó la pelota a las afueras del área y sacó el riflazo directo al ángulo para abrir el marcador y hacer la única anotación del partido.

Benjamin Pavard with a stunner for France vs Ireland. pic.twitter.com/EloYaG7Ael