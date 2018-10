Diego Gama: "Haremos de nuestra casa un infierno"

Los 'Diablos' del Toluca atraviesan por un buen momento, mismo que buscarán alargar el sábado frente a Chivas para así seguir sumando y escalando posiciones en la tabla general.

El escarlata Diego Gama habló sobre su gol en la Copa MX, mismo que reconoce es fundamental para el estado anímico como delantero: "El gol siempre como delantero te da confianza, tanto para ti como para tus compañeros y tu |entrenador, y bueno, seguir trabajando, no hay más, esperemos que sea el primero de muchos", expresó.

Gama reconoció que no será un partido sencillo, pero sabe que se han preparado a lo largo de la semana, para enfrentar de la mejor manera dicho encuentro: "Es una racha buena, no perder te da confianza, sabemos que Chivas es un buen equipo, que juega bastante bien, pero bueno, estamos mentalizados en hacer un buen partido para también quitarles la racha que traen ellos", comentó.

Sobre Guadalajara Diego destacó alguna de sus habilidades: "juegan bien, son muy dinámicos, traen muchos jugadores jóvenes, esperemos que podamos contrarrestarlos con lo que traemos nosotros, haciendo un buen partido, con intensidad y siendo dinámicos también nosotros".

A pesar de ser un equipo complicado, el dirigido por Hernán Cristante sabe que deben hacer pesar su casa: "Tiene buenas cosas, pero nosotros somos peligrosos también esperemos hacer de nuestra casa un verdadero infierno para ellos. Al final somo 11 contra 11, si bien juegan bastante bien, nosotros también jugamos muy bien y creo que nosotros podemos contrarrestar todo lo que tienen ellos", subrayó.

A pesar de no poder jugar en su estadio, él canterano reconoció que han sabido aprovechar su condición de local y esperan volver a repetir este sábado: "Jugar en el estadio universitario, nos ha ido bien, creo que el equipo en cualquier cancha, tanto en el 'Chivo' Córdova como de visita se ha mostrado bien, ahora Chivas es verdad que no lo conoce pero, no creo que sea una excusa para ellos, así que creo que va a ser un partido complicado, un partido muy difícil", concluyó.