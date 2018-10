Francisco Ramírez: "Es un reto muy importante para mí solventar una situación que arrancó mal"

Luego de sumar la tercera derrota consecutiva para la escuadra cafetalera, Paco Ramírez habló con los medios de comunicación acerca del panorama del equipo y el desenvolvimiento que tuvo en el terreno de juego: "Sin duda el equipo tiene una gran entrega, el equipo tiene una gran disposición; se generan muchas opciones de gol, me parece que muchos están tratando de hacer el gol con esa desesperación que demanda la situación pero si tuvieramos una mayor tranquilidad seguro hariamos mas goles y pudieramos obtener la victoria. Fue muy obvio la entrega , estoy muy contento con el esfuerzo que hacen todos los chicos pero no estamos teniendo la traanquilidad para tener el gol en el último pase, eso es lo único que yo veo del equipo. Es inobjetable la entrega que ellos tienen y la actitud que ponen en cada partido", apuntó.

El gol es un factor que se le ha negado constantemente al equipo de la costa chiapaneca en los últimos partidos; la incorporación de nuevos jugadores a la plantilla y la reestructuración interna tanto física como psicológica son factores que tiene presentes el timonel de Cafetaleros: "sí, realmente es un reto muy importante para mí solventar una situación que arrancó mal. De repente tener esa cuota de psicólogos para poder animar a los jóvenes de que partido tras partido no ven recompensados sus esfuerzos y eso es lo complicado porque tenemos el partido contra el atlante y tenemos que recuperarlos. No hay duda los jóvenes se entregan , generaron cuatro o cinco jugaas de gol y no podemos terminarlos de una forma feliz que al final el mejor bálsamo es la victoria y la derrota va afectando emocionalmente; esa es la lucha más fuerte que yo tengo por que futbolísticamente el equipo funciona, tiene jugadores desequilibrantes y se llega al arco, si no se llegara al arco ahí si nos preocupariamos. Se generaron cinco opciones de gol y no pudimos concretar una. Entonces el trabajo de levantar a estos chicos es el reto más grande para mí", puntualizó

Respecto a los puntos que ha sumado el equipo a la mitad del toneo, 3 de los 21 puntos disputados hasta el momento, Ramírez enfatizó que:"en esta liga cuando sumas tres victorias consecutivas tienes la posibilidad de estar ahí en la zona de calificación. Lo más importante para mi es conseguir partido tras partido victorias, no pensar en sumar 25 ó 30 puntos; pensar en sumar primero los primeros tres que eso sería un factor importante para recuperar anímicamente a los muchachos", concluyó.