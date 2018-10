Julio Atilano: “Todavía hay posibilidades”

Del quinto al décimo cuarto lugar de la tabla general, sólo existe una diferencia de cinco puntos cuando restan 12 por jugar. En la posición número 13 se encuentra el equipo de Tamaulipas, con solo dos partidos ganados, cinco empatados y cuatro perdidos.

Julio Atilano reconoció que desaprovecharon una oportunidad importante al no manejar la victoria que tenían de dos goles ante el Atlético San Luis que les terminó costando el empate: “Nos quedamos con ese sabor amargo de no poder quedarnos con los tres puntos aquí en casa, pero hay que darle vuelta a la página, ya no podemos hacer nada con respecto a ese partido, quedan cuatro finales para nosotros y hay que pensar en Mérida, mentalizarnos en que tenemos que ir a sacar los tres puntos porque si ganamos allá, vendrá un mejor cierre para todos”.

Pese a los malos resultados, el mediocampista comentó que el plantel continúa a tope con la idea del profesor Ricardo Rayas: “El grupo está unido, está compacto. Si bien dentro del campo no hemos atinado de la mejor manera, pero por nosotros no va a quedar, nos vamos a morir, el escudo que representamos no merece estar en donde está ahorita, ni nosotros como personas, ni como club. Así que hay que respaldarlo de la mejor manera y lo haremos como mejor se pueda”.

Aunque restan cuatro semanas de la fase regular, ningún equipo ha quedado eliminado de la fiesta grande, por lo que el ‘Corre’ buscará hasta la última instancia su pase a la siguiente ronda: “Todavía hay posibilidades; el torneo está abierto todavía, existen altibajos como en cualquier torneo. Hay que enfocarnos en los últimos cuatro partidos que nos quedan, pensando partido a partido. Por lo pronto, hay que pensar en Mérida que es el rival del viernes en donde debemos de ir a sacar los tres puntos porque si no, entonces, estaríamos hablando de otras cosas”.

El próximo viernes Correcaminos estará visitando a Venados, donde ambas escuadras buscarán una victoria que los acerque a puestos de calificación.