Ramos le da mínima ventaja a Cafetaleros

Culminaron los primeros 90 minutos y los Cafetaleros, como en toda la liguilla, salieron con la victoria de su estadio y tienen amplias posibilidades de ser campeones el domingo, pues les bastará con una victoria o empate para ser los nuevos monarcas; mientras que el mejor local del certamen tendrá que ganar para seguir con la ilusión de un posible retorno a primera.

El partido comenzó bajo una intensa lluvia que duró 45 minutos, ambos equipos trataron de ir al frente, aunque Cafetaleros terminó echando para atrás a los visitantes mediante centros e importantes aproximaciones.

Al minuto 5 los melenudos intentaron la primera aproximación tras pase filtrado a Sánchez, aunque salió de forma perfecta Servio. Cuatro minutos más tarde, Brambila la tuvo dentro del área, pero su disparo de volea fue muy débil a la ubicación de López.

Al 16’ en tiro de esquina, Sánchez mandó su remate ligeramente por arriba. Después, Brambila al querer meter el centro a segundo poste, lo hizo con dirección a portería y estuvo muy cerca de colarse al fondo de las redes, aunque pegó en la parte de arriba.

Transcurría más de media hora del partido y de nueva cuenta Sánchez realizó un buen movimiento para quedar mano a mano frente al guardameta, pero el balón se le fue de largo y se terminó estrellando contra el guardameta.

En la recta final del primer tiempo Cafetaleros insistió, pero no pudo, ya que al 34’ Costa probó de larga distancia sin causar mayor peligro. Ocho minutos más tarde, Brambila ejecutó el tiro libre directo que se quedó a la altura de la barrera; mientras que Ramos tuvo la última al pegarle por el sector de la izquierda pasando su disparo a un costado de la portería universitaria.

Así como cerró la primera etapa Tapachula, inició la parte complementaria, ya que en los primeros minutos agobió a los visitantes en búsqueda del primer tanto.

Siempre Ramos

El reloj marcaba el minuto 52 cuando se realizó el tiro de esquina por la punta de la derecha, cuando el argentino Ramos picó a primer poste y alcanzó a desviar la pelota para cambiarle la trayectoria y colocarla en el segundo palo, marcando el primero y el único de la noche.

Cinco minutos más tarde, centro a la altura del manchón penal que puso a sufrir a López tras una serie de rebotes, puesto que la esférica tomó dirección de portería, sin embargo, el portero estaba bien colocado.

Servio salvó el empate

Al 60’ la misma jugada que le dio la ventaja a Cafetaleros, ahora ocurrió en su contra, debido al tiro de esquina por el sector de la izquierda que remató a primer palo Sánchez, no obstante, Servio con base en puro reflejo dio el manotazo para salvar el empate.

Cafetaleros en la parte final insistió, aunque Gabriel Caballero hizo modificaciones ofensivas, ya no cayeron más anotaciones en el Olímpico de Tapachula. Al 68’ otro tiro de esquina pasado a segundo poste que el portero pasó de largo contactándola Araujo, pero no le pudo dar la dirección correcta y la terminó mandando por un costado. Un minuto después, Domínguez se escapó a velocidad y en mano a mano no pudo anotar el segundo ante la buena intervención de López. Tiempo después, Vázquez cobró el tiro libre y otra vez apareció Servio para realizar una nueva atajada.

Cafetaleros se lleva una mínima ventaja al Jalisco para enfrentar a los Leones Negros, recordando que los goles como visitante y la posición en la tabla ya no son criterios válidos para el desempate en caso de empate global.