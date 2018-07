Ismael Valadéz: "Nuestro objetivo es ser campeones"

La noche de ayer en la presentación del jersey de los Leones Negros, los referentes en el equipo dieron atención a medios previo a lo que será su debut en la Liga este próximo fin de semana. El atacante Ismael Valadéz buscará seguir con el mismo olfato de goleo y que esto le aporte lo necesario al equipo para que se consiga el tan ansiado título, que lo perdieron en la última instancia hace unos meses.

"Nosotros sabemos los objetivos que nos planteamos y sabemos que el torneo anterior dejamos la vara muy alta. Así que debemos seguir trabajando por la misma línea y saber que no podemos dejar en duda ningún minuto porque cualquier equipo te puede dar vuelta. Vamos a luchar por cada partido para jugar a ganar y salir campeones", Ismael Valadéz toma el toro por los cuernos y se dice listo para ir por el título de la Liga de Plata.

"Sería un agasajo salir campeón con U de G"

Para este campeonato vino un cambio importante en el Ascenso MX con una jornada de descanso, donde el cuadro melenudo tuvo la suerte de descansar en la fecha uno. Ahora deberán iniciar con el pie derecho ante uno de los rivales más importantes de la categoría: FC Juárez. Valadéz afirmó que este partido será un choque de titanes y se podrán dar cuenta que tan buena fue su preparación previa al Apertura 2018.

Hablando de este torbellino que hubo en el descanso del campeonato con más certificaciones para en un futuro poder ascender, esto mencionó el atacante. "Es increíble que se inicie el torneo descansando porque un equipo no pudo cumplir el cuaderno de cargos. Esperemos que las cosas mejoren, por el bien del futbol mexicano y ojalá sea lo antes posible", afirmó el goleador melenudo.

Para culminar, el futbolista de los Leones Negros habló sobre su cuota de goles que siempre es importante para los tapatíos, ya que es el referente en la institución. "La idea es seguir anotando. Tengo en mi cabeza seguir haciendo goles para el beneficio del equipo y también en el ámbito personal. Ya llevó 30 goles en dos años, tal vez la temporada pasada no fue la cuota acostumbrada. No me preocupa que no haya llegado a los diez goles, pero si me ocupa",sentenció el atacante mexiquense.